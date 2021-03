Pandemia adia a estreia de Viúva Negra nos cinemas e Disney+

A estreia do filme Viúva Negra estava programada para maio mas, foi oficialmente adiada para 9 de julho deste ano e chegará simultaneamente nos cinemas e Disney Plus. A trama chega no mesmo esquema de Raya e o último dragão e o live action de Mulan: para assistir pelo premier access, o assinante terá que pagar um valor adicional.

A mudança de data foi divulgada no Twitter da Marvel Studios, na tarde desta terça-feira (23), veja:

Black Widow in theaters July 9 and on @DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/MSLHxk6Eez — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 23, 2021

O enredo vai contar um pouco mais de Natasha Romanoff (interpretada por Scarlett Johansson), a Viúva Negra. Dada à KGB logo após nascer, ela é preparada desde cedo para se tornar uma agente definitiva da agência secreta russa.

Quando a URSS acaba, o governo tenta matá-la, e trama se move para a atual Nova York, onde ela trabalha como freelancer. Após aventuras com os Vingadores, ela retorna para seu país de origem e se une à antigos aliados para acabar com o programa governamental que a transformou em uma assassina.

Há mais de um mês, Bob Chapek, presidente da Disney, estava analisando os avanços da Covid-19, para apostar no método correto de lançamento do filme Viúva Negra.

A trama terá o retorno de Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz e David Harbour. A direção será de Cate Shortland.