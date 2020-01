Esta é a melhor série da Netflix para maratonar no fim de semana

Procurando o programa perfeito para curtir no sofá esse fim de semana? Pois achou. Nessa sexta-feira (5) estreou na Netflix uma série realmente imperdível, digna de maratona. Uma série tão chique, mas tão chique, que recebeu ninguém mais, ninguém menos do que a Família Real Britânica em sua noite de estreia.

Sim: os príncipes William, Charles e Harry não perderam a oportunidade de estar ao lado desse distinto quarto senhor da foto, que vem a ser o Sir David Attenborough. Esse homem, aos 92 anos, é tão fundamental para a Inglaterra que ele tem SETE condecorações concedidas pela Rainha Elizabeth. Os dois, aliás, têm a mesma idade – mas isso não importa agora.

O que importa agora é que o Sir David Attenborough está lançando uma série na Netflix chamada “Nosso Planeta“. Estreou na sexta-feira (5) e é apenas o melhor programa que você pode ter nesse sábado e domingo.

Attenborough é um naturalista que faz programas como esse para a BBC desde 1965. Se tem uma coisa que ele sabe fazer, minha gente, são programas de TV sobre a natureza.

Em oito episódios deslumbrantes, cada um retratando um território selvagem diferente, podemos ver cenas raras do mundo natural. Lugares que muito provavelmente jamais poderemos ver pessoalmente, como áreas remotas do Ártico ou as profundezas dos oceanos.

Bichinhos fofos fazendo coisas divertidas e grandes feras caçando ou lutando para dominar um território. Tudo com uma qualidade impecável. São imagens que vão fazer você se perguntar: como eles conseguiram filmar isso?

A série foi gravada em 50 países, em uma produção de quatro anos, em parceria com o WWF (World Wildlife Fund), uma ONG britânica fundada pelo Príncipe Philip, pai de Charles e avô de William e Harry. Charles atualmente é o presidente da WWF do Reino Unido – a ONG agora têm unidades em todo o mundo.

Uma série como “Nosso Planeta” só faz bem: diverte, ensina e faz com que a gente dê mais valor a esse mundão onde vivemos. Também minimiza as chances de falarmos e fazermos bobagem por aí quando o assunto é meio ambiente.

Mas além de tudo isso, “Nosso Planeta” é puro entretenimento para toda a família. Dê uma chance para a série e apostamos que vai rolar maratona, sim!