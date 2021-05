Confira o trailer do especial de “Friends” e a expectativa do elenco

Dezessete anos após o grande sucesso de Friends, os atores se reencontraram para um ensaio da revista People. O elenco está divulgando a reunião de elenco de Friends, que será exibida pela HBO Max, no dia 27 de maio.

“Imagine isso: O ano é 2002, é quinta-feira à noite, e você corre para casa para assistir ao último episódio de Friends. Agora prepare-se para que tudo aconteça novamente. Friends: A Reunião, será transmitindo, em 27 de maio na HBO Max. #Friendsreunião”

— HBO Max (@hbomax) May 19, 2021