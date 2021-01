Lisa Kudrow dá novos detalhes sobre reunião de “Friends”

Apesar da estreia da reunião de Friends ter sido adiada por causa da pandemia, a produção do especial segue a todo vapor. Segundo Lisa Kudrow, a eterna Phoebe, a reunião deve ser gravada no começo da primavera do hemisfério norte.

Ainda assim, contou Lisa durante um episódio do podcast do ator Rob Lowe, ela e seus colegas de elenco já filmaram algumas das cenas. “Existem muitas facetas e já gravamos algumas partes. Eu filmei uma coisinha, então definitivamente estamos fazendo isso!”

A atriz também esclareceu que o episódio não se tratará de um reboot e que os atores não estarão interpretando seus papeis na série, mas conversando como eles próprios.

“Não é uma coisa roteirizada, não estamos retratando nossos personagens. Somos nós nos reunindo, o que não acontece com frequência e que nunca aconteceu na frente de outras pessoas desde 2004, quando paramos.”

Questionada por Lowe se então o episódio é como se fosse ela comendo nachos na casa de Jennifer Aniston, Lisa brincou que sim, é isso, acrescentando que acha que será uma ótima reunião.

Inicialmente programado para ir ao ar em maio passado, o especial foi adiado indefinidamente por causa dos planos de gravar a reunião diante de uma plateia no estúdio.

Na ocasião, Jennifer Aniston lamentou o adiamento, mas afirmou que isso não tiraria o brilho do episódio. “Eu escolho ver o copo como meio cheio. Não vamos a lugar nenhum. Vocês nunca vão se livrar de Friends, sinto muito. Vocês estão presos com a gente para o resto da vida, pessoal.”

