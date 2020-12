‘Friends’, ‘Um Maluco no Pedaço’ e ‘Gossip Girl’ vão deixar Netflix

A Netflix anunciou na quarta-feira (23) que a série “Friends“, uma das mais queridas pelo público, irá deixar o catálogo da plataforma de streaming no dia 1º de janeiro. Além dela, “Um Maluco no Pedaço” e “Gossip Girl” também não estarão mais disponíveis no próximo ano.

A notícia foi divulgada pela própria marca no Twitter. “Obrigada por todas as risadas, fofocas e cafés. Eu tentei, gente. Mas só temos até o dia 31 de dezembro para rever ‘Um Maluco no Pedaço’, ‘Gossip Girl’ e ‘Friends’.

Obrigada por todas as risadas, fofocas e cafés. Eu tentei, gente. Mas só temos até o dia 31 de dezembro para rever Um Maluco no Pedaço, Gossip Girl e Friends. — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 23, 2020

As três séries marcaram a vida de milhares de pessoas nos anos 1990 e 2000. “Friends”, mesmo mais de 15 anos depois de seu fim, continua sendo uma das comédias mais assistidas pelo público. “Um Maluco no Pedaço”, que ficou no ar entre 1990 e 1996, foi a responsável por revelar o talento de Will Smith, que em 1993, foi indicado ao Globo de Ouro por seu papel como o protagonista.

Já “Gossip Girl” (2007 – 2012), inspirada nos livros de mesmo nome da escritora Cecily von Ziegesar, foi um sucesso tão grande que, até hoje, existem passeios turísticos especializados em levar turistas para visitar os cenários onde foi gravada a série em Nova York.

Os fãs das produções não ficaram muito satisfeitos com a notícia dada pela Netflix. Confira algumas das reações:

NETFLIX EU TE AMO MUITO MAS POR FAVOR NÃO FAZ ISSO, NÃO TIRA FRIENDS DE MIM pic.twitter.com/JBEXnlst1N — maia |🌟| (@LarizAsHell) December 23, 2020 Continua após a publicidade

tirar um maluco no pedaço tinha q ser considerado crime — takaki '^ (@vxtakaki) December 23, 2020

gossip girl merece mais que isso… — lucas paiva (@paiva) December 23, 2020

Apesar das séries que deixarão o catálogo da plataforma de streaming, em janeiro, diversas produções originais da Netflix serão lançadas, como “Pai em Dobro”, filme estrelado por Maisa Silva, “Fate: a Saga Winx”, versão live-action da animação “O Clube das Winx” e “Lupin”, série de comédia francesa. Além disso, alguns outras produções queridas, como “Expresso do Amanhã” e “Pose”, ganharão continuações.

