Em São Paulo, RBD encerra show no Allianz Parque sem Anahí

RBD retornou ao Brasil após 15 anos da Tour del Adiós, que passou por Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Com estádios lotados, Soy Rebelde Tour é a reunião final da banda (até o momento!) passou pelos Estados Unidos, Colômbia, e chega ao fim no México, em 17 de dezembro.

Em território nacional, o grupo mexicano fez praticamente uma residência, em um total de 8 apresentações, a antepenúltimo aconteceu nesta sexta-feira (17), no Allianz Parque, em São Paulo. A formação atual conta com Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher von Uckermann e Christian Chávez, já que Alfonso Herrera não está participando dos shows.

O efeito nostalgia pós pandemia segue firme e forte, se fazendo ainda mais nítido durante essa tour do RBD. No caminho até o estádio, vemos uma legião de fãs vestidos como os personagens de Rebelde, novela que deu origem ao grupo. Saias plissadas, gravatas e blazer vermelhos, mesmo com a sensação térmica de 40 graus em São Paulo, e estrelinhas na testa, igual a Anahí usa.

Dentro do Allianz Parque, o efeito é o mesmo. Quem não está caracterizado parece que veio ao lugar errado, pois esse é o momento de voltar para 2008, quando a banda ainda estava no auge. Mas, nem por isso o sucesso mudou, todos os shows da turnê no Brasil estão esgotados e os mexicanos fazem jus a isso.

O público que compareceu ao show na sexta-feira estava bem receoso, já que Anahí e Dulce Maria relataram que estavam com a saúde prejudicada. Assim que o RBD entrou no palco, em uma explosão de gritos, era bem perceptível que Anahí estava mal, ela tremia, precisava da ajuda dos outros integrantes para se locomover e em um discursos emocionante, relatou aos fãs que estava ali só por eles.

Continua após a publicidade

A cantora descreveu que seus últimos dias foram marcados por muita dor e, até o momento, ela ainda não sabia o que estava acontecendo com seu corpo. Anahí pediu desculpas por não conseguir entregar o espetáculo que todos mereciam e foi recebida pelos calorosos “se cuide” do público. Ela aguentou boa parte do show, se apoiou no resto do grupo (literalmente), contou com a ajuda dos fãs para cantar e usou figurinos menos elaborados. Anahí foi além do que deveria, entregando sim, uma boa apresentação dentro de suas limitações.

No decorrer do show, faltando poucas músicas para acabar, Christian Chávez informou que Anahí havia sido levada ao hospital e que o grupo seguiria com a apresentação, sendo o desejo da cantora. Ela foi embora e os fãs acharam mais do que justo. Muito além de esperar anos pela banda, é zelar pela saúde dos integrantes. Quem também se desculpou foi Dulce Maria, que está com um quadro de bronquite e não deixou de mostrar o quão grata por estar com os brasileiros, dando o melhor de si mesmo que doente.

Anahí é um elemento essencial no grupo, mas Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher von Uckermann, e Christian Chávez seguram o público. Eles performaram mais 4 músicas sem a cantora, incluindo um medley e continuaram contagiando todos. Não sabemos se Anahí continuará nas próximas apresentações, o RBD ainda tem mais shows em São Paulo, no sábado (18) e no domingo (19), ambos no Allianz Parque.

Continua após a publicidade

Apesar de todas as adversidades, RBD segurou 2h30 no palco, com um espetáculo repleto de hits, trocas de roupa e muito carisma. Um dos destaques é Christian, que usou os looks mais interessantes e roubou a cena diversas vezes, interagindo em português e revelando que foram os fãs brasileiros que o fizeram continuar nos piores momentos, até quando achava que não queria mais viver. O público foi às lágrimas no estádio, deixando o show ainda mais especial.

Sobre Anahí e seu estado de saúde

Na madrugada deste sábado (18), Anahí usou seu perfil no Instagram para compartilhar que foi diagnosticada com uma infecção renal grave. Em seus stories, ela relatou estar sofrendo com dores e que após deixar o show, ela dirigiu-se ao hospital, onde realizou exames de sangue e ultrassom, confirmando o diagnóstico.

Agradecendo o apoio dos fãs, Anahí expressou seu pesar por ter precisado sair do show mais cedo. “Obrigado pelo carinho, Brasil, e peço desculpas por ter que sair faltando 4 músicas para finalizar o show”, escreveu a cantora. “Estou nas mãos dos médicos e neste momento pensando no mais importante que é a saúde”. Não há mais atualizações até o momento.

Continua após a publicidade