Música inédita de Elza Soares é lançada com vocais de Negra Li

Uma das últimas músicas que Elza Soares, lenda da música brasileira e que faleceu em 20 de janeiro de 2022, gravou em estúdio está entre nós. Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, a faixa “Preciso Me Encontrar”, composta por Candeia e gravada originalmente por Cartola em 1976, conta com a participação da cantora e compositora Negra Li, que divide os vocais com Elza.

Além de icônico, o single apresenta uma capa que traz muito do legado da cantora para as novas gerações, com uma sobreposição de imagens em forma de espelhos d´água, em cores fortes, como o preto e o vermelho. A arte foi concebida pelo colagista e artista visual independente Astronauta de Mármore, de Feira de Santana, Bahia, com a foto de Elza foi feita por Rodolfo Magalhães.

Gravação feita antes da partida de Elza

Gravada como parte da trilha sonora do longa-metragem “Me Tira da Mira”, lançado em março de 2022 e protagonizado por Cleo, Fábio Jr, Silvero Pereira e Sérgio Guizé, a música não foi lançada devido ao falecimento de Elza. Os produtores optaram por aguardar um momento mais oportuno para disponibilizar a faixa nas plataformas, como forma de homenagem à artista.

O lançamento, que já está disponível todas as plataformas de streaming musical, marca o mês da Consciência Negra e simboliza uma homenagem às vozes de cantoras negras, que, no Brasil, encontram sua maior representante em Elza e perpetuam-se através do trabalho de cantoras como Negra Li, que há anos ocupa o cenário musical tornando-se referência para muitas meninas que querem seguir carreira na música.

“Fazer parte da última música eternizada pela voz de Elza Soares é de uma potência extraordinária. ‘Preciso Me Encontrar’, conhecida na voz de Cartola, é aquele tipo de música que mexe em lugares profundos.. Elza sempre trouxe à tona esse profundo, principalmente no que se fala sobre as dores e amores de uma mulher preta. Feliz em fazer parte desse legado”, disse Negra Li, em seu perfil no Instagram.

