Vai nos shows de RBD? Confira 3 inspirações de looks nostálgicos

E somos Rebeldes! Após 15 anos fora dos palcos, voltamos à adolescência com os shows de RBD. O grupo retorna aos palcos com Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann. Com datas esgotadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, eles farão oito apresentações em solo brasileiro, em 9 e 10 de novembro no Estádio Nilton Santos Engenhão, 12 e 13 de novembro no Estádio do Morumbi e, por fim, do dia 16 de novembro até 19 de novembro, no Allianz Parque.

Além da nostalgia da clássica discografia da novela mexicana, as tendências da moda também fizeram um grande retorno, afinal, é impossível ver o conjuntinho de mini saia, camisa social branca e gravata vermelha sem pensar em Rebelde.

Os visuais mini e grunge usados pelas personagens marcaram gerações, e se você é uma delas, com certeza quer ir vestida a caráter para os shows da Soy Rebelde Tour. Por isso, reunimos 3 inspirações ideias para você entrar na vibe RBD.

Look RBD Clássico

Como poderíamos esquecer das composições clássicas de Rebelde? O uniforme de colégio com mini saia, gravata e o icônico blazer escolar avermelhado ficou marcado na nossa memória!

Para uma versão mais básica (e que você vai poder usar novamente), aposte em uma saia jeans, pareada de uma camisa social branca, podendo amarrá-la na cintura. Aposte em um blazer vermelho e finalize com a clássica gravata vermelha com listras amarelas.

Continua após a publicidade

Para completar a composição, meia arrastão para dar aquele toque de rebeldia, e por fim, um par de botas altas de couro pretas. Agora você está pronta para um dia na Elite Way School – e para aproveitar os hits de RBD ao vivo.

De xadrez!

E ainda na vibe das peças mini – que vamos concordar, é quase uma marca registrada da telenovela – temos a composição clássica com saia mini xadrez, que alternava entre bege e vermelha em cada episódio.

A peça pode ser acompanhada de um cinto maxi preto e uma camisa social branca com gravata vermelha. Por fim, use um par de botas altas de couro pretas e um blazer preto. E, se quiser entrar no estilo de Dulce Maria, você pode elevar o look com uma boina preta.

Continua após a publicidade

Direto dos palcos

Nada como usar um look que saiu direto dos palcos da turnê, e isso é possível para a Soy Rebelde Tour com esta composição de Anahí, inspirada em figurinos na turnê realizada nos anos 2000.

Aposte em um top brilhante preto, pareado com uma camisa social rosada amarrada em um nó grunge. Para completar, escolha uma mini saia preta – se você quiser, leve uma com plumas – uma meia arrastão, e claro, um par de botas de cano alto brancas. Agora você e a Anahí estarão combinando durante a noite!

Continua após a publicidade

Agora sim, hora de ser rebelde!