“Elas que animam” traz animações dirigidas por mulheres brasileiras

A Itaú Cultural Play – plataforma de streaming gratuita dedicada ao cinema brasileiro – disponibilizou, na última sexta-feira (29), a mostra “Elas que animam”, um festival de animação online e gratuito que destaca as produções criadas por mulheres brasileiras.

A curadoria conta com 10 animações que abordam desde o envelhecimento até a seca do Nordeste, além de contar com curtas-metragens animadas premiadas como Torre, de Nádia Mangolini, que recebeu o prêmio de Melhor Curta-metragem no Festival Cine Memória, em 2017.

A mostra virtual é uma oportunidade de conhecer algumas das melhores produções audiovisuais animadas e, claro, dar uma abertura às mulheres brasileiras na indústria para se destacarem – além de ampliar nosso pensamento de audiovisual para além de São Paulo, com curtas-metragens produzidas na Bahia, Rio Grande do Sul, Pará, Pernambuco e Paraná. Confira mais sobre o projeto:

Elas que animam

A mostra Elas que animam destaca a diversidade e riqueza que a participação feminina pode trazer ao audiovisual. Para isso, a plataforma de streaming gratuita traz para o seu catálogo dez produções para você desfrutar.

Entre elas está Uma mão anima a outra, um projeto de criação coletiva de Beatriz Belo, Denise Cunha, Leuí Weinert, Mariana Fogo e Paula Abril Marinho, que homenageia um punhado de artistas audiovisuais ao retomar com mestria as técnicas de animação usadas pelos homenageados. Com um roteiro surrealista e modernista, a animação acompanha uma paisagem tropical e um homem engravatado que caminha pela metrópole.

Também existe uma seleção de curtas-metragens premiados, como Torre e Guida, de Rosana Urbes, premiado em 2015 no Festival de Annecy, considerada a mais importante vitrine do cinema de animação do mundo.

Além dele, a animação Dia Estrelado, de Nara Normande, também merece destaque. Com leves relembranças ao romance de Graciliano Ramos, Vidas Secas, o projeto acompanha as vivências de uma família afetada pelas secas no Nordeste, e recebeu mais de 20 prêmios, entre eles o da Crítica Brasileira de Melhor Curta-metragem no 22º Cine Ceará.

A importância da cultura afro-brasileira também é celebrada na mostra através de curtas como Òrun Àiyé – a criação do mundo, de Jamile Coelho e Cintia Maria, que tem participação de Carlinhos Brown.

Fato é que as produções selecionadas demonstram maestria e são apenas o começo para a abertura de novos espaços femininos. Confira as animações disponíveis no streaming:

Uma mão anima a outra , de Beatriz Belo, Denise Cunha, Leuí Weinert, Mariana Fogo e Paula Abril Marinho;

Guida , de Rosana Urbes

A pequena vendedora de fósforos , de Kyoko Yamashita;

Torre , de Nádia Mangolini;

Òpárá de Òsùn: Quando tudo nasce , de Pâmela Peregrino;

Dia estrelado , de Nara Normande;

Pudim de morango , dos irmãos Elizabeth, Helmuth, Ingrid e Rosana Wagner;

Ga ví: a voz do barro , de Ana Letícia Schweig, Angélica Domingos, Cleber Kronum e coletivo;

Òrun Àiyé – a criação do mundo , de Jamile Coelho e Cintia Maria;

Ewé de Òsányìn: o segredo das folhas , de Pâmela Peregrino.

Os filmes estarão disponíveis na plataforma por 12 meses e podem ser acessados gratuitamente em www.itauculturalplay.com.br e em smartphones Android e IOS e Chromecast.