Dolores O’Riordan pode receber Grammy póstumo com a banda Cranberries

A voz de Dolores O’Riordan será sempre associada aos anos 90, quando a banda irlandesa Cranberries explodiu nas rádios em todo mundo. Sucessos como Linger, Dreams e Zombie já são considerados clássicos e são todos obra de O’Riordan, que morreu há exatos dois anos, por overdose de drogas, aos 46 anos.

Na época, Cranberries ensaiava sua volta depois de uma pausa de 8 anos e a vocalista já tinha gravado o que viria a ser o último álbum da banda, In the end (No final), que estava na fase de mixagem. Esse é o album indicado ao Grammys 2020 como um dos Melhores do Ano na categoria de rock, podendo marcar uma merecida homenagem póstuma a uma das vocalistas mais admiradas do mundo da música. “Nós estamos emocionados e honrados com a indicação”, a banda postou no seu Instagram quando as indicações foram oficializadas. “É uma homenagem justa à Dolores e seu verdadeiro e impressionante talento. Ela estaria orgulhosa”, disseram.

Dolores O’Riordan foi conhecida pelo timbre único de voz e o pesado sotaque irlandês. Extremamente católica, ela se apresentou mais de uma vez no Vaticano, a convite dos papas João Paulo II e depois, Francisco. A religião era importante, mas em 2013 ela revelou um passado familiar que a atormentava: ela foi vítima de abuso sexual quando ainda era criança (tinha 7 anos), como consequência desenvolveu uma depressão profunda e a levou à anorexia, males que lutou contra até sua morte. O fim do casamento de 20 anos acelerou o processo depressivo e a cantora foi diagnosticada como bipolar. Fãs suspeitam que a doença tenha afetado as relações dela com a banda, com shows cancelados e ela optando por uma carreira solo. Além disso, outros problemas de saúde a afligiam: dores alucinantes na coluna a impediram de cantar em pé nas últimas apresentações que fez à frente da Cranberries. Ainda assim ela participou da volta do grupo, que seria retomado com um novo álbum. Ela faleceu em um quarto de hotel depois de ingerir remédios e bebida.

“O tempo passa e não há um dia que a gente se esqueça dela, sabe? Nós seguimos a vida e esse álbum, como foi bem recebido, definitivamente ajudou no processo de superação”, diz o guitarrista Noel Hogan.

David Bowie recebeu o Grammy póstumo por seu album, Blackstar, há 4 anos. O’Riordan pode ser a segunda artista a receber a mesma homenagem. Além da banda, sua família estará presente na festa de domingo (26), em Los Angeles