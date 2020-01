No SAG 2020, as estrelas apostaram em looks nas cores do arco-íris

Última grande premiação antes do Oscar, o tapete vermelho do SAG Awards, troféu concedido pelo Sindicato dos Atores, é o lugar perfeito para as estrelas se divertirem, colocarem um pouco mais de ousadia nos looks e, invariavelmente, um pouco mais de cor. Por toda sua importância para a indústria (e sisudez), a maioria das famosas não costuma se arriscar no Academy Awards e acaba por optar por produções mais conservadoras.

Não no SAG 2020! Domingo (19), a ordem e o dress code não oficial foi investir em todos os tons do arco-íris – com exceção, claro, de Jennifer Aniston. Assim como no Globo de Ouro, outra tendência confirmada foram os volumes, além de uma boa dose de drama. Atenção também para os decotes poderosos!

Abaixo, CLAUDIA separou alguns dos looks mais interessantes da noite.

Melhor Look Barbie 2020: Sophie Turner

A atriz usa Louis Vuitton.

Melhor Dose de Drama no Tapete Vermelho: Cynthia Erivo

A atriz usa Schiaparelli.

Melhor Produção Minimal Chic: Danai Gurira

A atriz usa Mugler.

Melhor Uso de Correntes: Rachel Brosnaham

A atriz usa Stella McCartney.

Melhor Princesa Moderna: Kathryn Newton

A atriz usa Valentino.

Melhor Uso de Volumes: Madeline Brewer

A atriz usa Monique Lhuillier.

Melhor Look Realeza de Hollywood: Scarlett Johansson

A atriz usa Armani Privé.

Melhor Uso do Combo Rosa + Vermelho: Elisabeth Moss

A atriz usa Monique Lhuillier.