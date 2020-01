Democracia em Vertigem representa o Brasil no Oscar 2020

O Brasil será representado no Oscar 2020 por uma mulher! Democracia em Vertigem, produzido pela cineasta brasileira Petra Costa, está entre os indicados a Melhor Documentário.

Com temática polêmica, o filme mostra, do ponto de vista da diretora, o processo de impeachment de Dilma Rousseff e a crise política no Brasil, fazendo críticas à ascensão bolsonarista. Foi lançado pela Netflix em junho de 2019 e logo se tornou uma das produções mais aclamadas pela crítica.

O assunto é abordado de forma pessoal e íntima, de maneira que acompanha o primeiro mandado do presidente Lula até o impeachment de sua sucessora, analisando a ascensão e queda dessas figuras políticas, por meio do ativismo político da própria Petra e sua família.

Assista ao trailer de Democracia em Vertigem abaixo: