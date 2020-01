5 makes direto do Critic’s Choice Awards para copiar já

Neste domingo (12), acontece a 25ª edição do Critic’s Choice Awards, na Califórnia, nos Estados Unidos. A cerimônia destaca filmes e séries de televisão e, é claro, também serve como um dos termômetros para o Oscar.

Além disso, outro bom motivo para acompanhar a temporada de premiação é a alta concentração de looks para se inspirar. No quesito maquiagem, os coloridos reinaram na noite, com variações do esfumado clássico até um delineador gatinho vibrante. Veja só:

SAOIRSE RONAN

A atriz mostrou que é possível sair do marrom e do preto com delicadeza. Para o esfumado, apostou no pêssego, delicado e discreto. Muitas camadas de máscara para cílios e batom vermelho cremoso fecharam o visual um tanto quanto tom sobre tom.

ZENDAYA



Com emoção, por favor! Zendaya exibiu um esfumado pink com cintilância. A sombra apareceu tanto nas pálpebras superiores quanto inferiores – truque que garante ainda mais dramaticidade ao olhar. O lápis preto também teve lugar garantido e foi aplicado na linha d’água inferior. Máscara para cílios e gloss transparente arremataram o look.

LYDIA HEARST

Confirmando a tendência das cores neon também no make, a atriz Lydia Hearst usou um delineador gatinho rosa fluorescente. A pálpebra foi preparada com uma sombra também rosa, mas em uma nuance mais pálida. Por fim, várias camadas de máscara para cílios preta.

ANNA KONKLE

A atriz Anna Konkle ousou ao apostar em um delineador deslocado e metalizado. Um traço prateado foi feito logo acima do côncavo sem sobra por baixo. Blush pêssego e gloss transparente completaram o visual.

FLORENCE PUGH

A atriz Florence Pugh também foi de delineador metalizado, mas em formato mais clássico, rente à linha dos cílios superiores. Destaque para a sobrancelha, levemente penteada para cima: é um artifício que atualiza instantaneamente a composição.