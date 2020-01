Como fugir dos spoilers e cenas vazadas de ‘Vingadores: Ultimato’

‘Vingadores: Ultimato‘ estreia no Brasil no próximo dia 25, mas quatro cenas do filme já estão rolando pela internet. Ninguém sabe exatamente a procedência dessas cenas, só que há uma grande questão: você pode se surpreender com algum spoiler nesses próximos oito dias.

Devido a isso, iremos te dar opções para fugir de quaisquer spoilers relacionados ao tão esperado filme da Marvel.

Tudo começou (como sempre) no Twitter. A hashtag promovida pela Marvel #DontSpoilTheEndgame andava lado a lado com a divulgação do filme e deixava a mensagem bem clara: NÃO DÊ SPOILERS.

Mas parece que não foi o suficiente. Quando as quatro cenas foram divulgadas nessa última terça-feira (16), os fãs não souberam lidar e logo ficaram desesperados com a notícia do vazamento. Veja algumas reações:

Entrando na internet // Vi spoiler de Vingadores 4 pic.twitter.com/JNFsvxD7pu — UNIVERSO MARVEL BR 🇧🇷 (@Universomarvelb) April 16, 2019

eu fugindo de spoiler das cenas vazadas de vingadores endgame pic.twitter.com/jAIBQkv8Xl — evander (@Evndru) April 16, 2019

Eu no Twitter depois de saber que vazou spoiler de vingadores pic.twitter.com/YWcFeoQ0sK — erretê (@errete91) April 16, 2019

Eu me segurando pra não assistir a cena vazada dos #Vingadores pic.twitter.com/8x2BUWUsOe — Nahuan coly ˢᶜᶜᵖ (@MouraNahuan) April 16, 2019

Os irmãos Joe e Anthony Russo, que dirigem ‘Ultimato’, até publicaram uma carta aberta aos seus seguidores no Instagram após a polêmica. Nela, eles agradecem ao público pela trajetória até este filme e pedem encarecidamente que não espalhem mais spoilers por aí. Afinal, todos queremos curtir a experiência única, né?

Veja a publicação:

“Para os melhores fãs do mundo,

É isto. Este é o fim. O fim de uma narrativa sem precedentes que abrangeu 11 anos e 11 franquias.

Para todos vocês que estiveram nessa jornada conosco desde o início, compartilhando os altos e baixos com sua família, amigos, colegas de classe e colegas de trabalho. Investindo tão profundamente em casa personagem e história. Rindo. Torcendo. Chorando. Revelando seus pensamentos e emoções em diálogos animados, teorias, fan art e fan fiction. Por favor, saibam que nós dois, junto com todos os envolvidos com Ultimato, temos trabalhado incansavelmente nos últimos três anos com a intenção de entregar uma conclusão surpreendente e emocionante para a Saga do Infinito.

Porque tantos de vocês investiram seu tempo, corações e almas nessas histórias, nós estamos aqui pedindo novamente a sua ajuda.

Quando você assistir a Ultimato nas próximas semanas, por favor, não dê spoilers aos outros, assim como você também não gostaria de recebê-los.

Lembrem-se, Thanos ainda exige o seu silêncio.

Como sempre, boa sorte e bom filme…

Os Irmãos Russo

#DontSpoilTheEndgame”

Como fugir dos spoilers de Ultimato

“Ah, mas como eu vou evitar esses spoilers pelos próximos oito dias até a estreia?”. Se você não quer ficar fora das redes, mas também não quer ser negativamente surpreendido com algumas das cenas do longa, você consegue! Existem métodos que você pode utilizar em seu navegador ou nas redes sociais para evitar esse tipo de conteúdo.

Para quem usa o Google Chrome ou o Firefox, é possível instalar uma extensão chamada Spoiler Protection 2.0. A ferramenta, uma vez instalada, pode ser ativada no canto superior direito do seu navegador, numa sinalização verdinha.

Quando você clica nela, aparecem as guias Spoilers, Spoiler Context e Spoiler Settings. A aba Spoilers serve para você inserir palavras indesejadas. Neste caso, você poderia incluir algo como “Vingadores: Ultimato”, “Morte dos Vingadores” e derivados, ou até mesmo o nome de algum vingador que você acha que é o protagonista dos spoilers.

Quando você faz isso, a extensão coloca uma tarja vermelha em cima de tudo aquilo que remeter àquela palavra-chave que foi inserida. YouTube, Facebook, Google e Twitter são algumas das interfaces que são afetadas pelas suas escolhas. Contudo, não dá pra evitar aquilo que NÃO é spoiler – então pode ser que informações fiquem ocultas sem necessidade.

Quem usa o Spoiler Context pode detalhar aquilo que não quer ver de jeito nenhum. Por exemplo, se você inseriu “Homem de Ferro” na aba Spoilers, aqui você pode ir mais a fundo e colocar “morte do Homem de Ferro” (isso não é um spoiler!) Assim, você debilita ainda mais a rede de spoilers do filme.

Por fim, a guia Setting é usada para um passo além: você pode ocultar sites e redes sociais que você ache uma ameaça HORRENDA. Outra extensão que pratica mais ou menos essa mesma função é o Unspoiler.

Proteção nas redes sociais

Ainda existe um mecanismo nas redes sociais – que talvez nem todo mundo saiba – em que é possível ocultar certos conteúdos usando as configurações. No Twitter (onde o bicho pega!), você consegue silenciar contas de usuários e/ou palavras indesejáveis fazendo a seguinte sequência:

No celular

Clique no seu ícone de perfil, vá em ‘Configurações e privacidade’. Depois vá em ‘Privacidade e segurança’ e ‘Silêncio ativado’. Daí você tem duas opções. Se você quer silenciar aquele @ que você tem certeza que vai conversar à beça sobre spoilers, vá em ‘Contas silenciadas’ e digite o user de sua conta. Se você quer silenciar apenas palavras que podem servir de caminho para spoilers, vá em ‘Palavras silenciadas’ e digite-as para ocultá-las de sua timeline.

No computador

Clique no seu ícone de perfil, vá em ‘Configurações e privacidade’, depois diretamente em ‘Palavra que foram silenciadas’ ou ‘Contas silenciadas’ escreva o que você quer ocultar, conforme dito anteriormente.

O Facebook não possui um mecanismo avançado que nem o Twitter. O que você pode fazer é ir até uma postagem específica de uma página – ou de uma pessoa – ir nas opções da publicação e selecionar “colocar em modo Soneca por 30 dias”. 30 dias é muito? SIM. Mas tudo por uma causa maior, né? (Além do mais, você pode tirar da soneca depois de ver o fim!

Agora você conhece os mecanismos suficientes para driblar qualquer conteúdo não desejado. Chega de spoilers!