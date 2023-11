Greve dos atores em Hollywood chega ao fim após 118 dias

Após 118 dias, a greve do SAG-AFTRA, o sindicato que representa os atores de Hollywood, chegou ao fim. A organização conseguiu um acordo com a aliança de produtores da indústria, a AMPTP, com aprovação unânime do comitê criado para a discussão das demandas dos artistas.

Os dois lados passaram os últimos dias dando os retoques finais no acordo, que tem como principais demandas a inovadora proteção para os atores contra a Inteligência Artificial e um aumento salarial histórico, além de estabelecer um bônus de participação em streaming. “Chegamos a um contrato que permitirá aos membros do SAG-AFTRA de todas as categorias construir carreiras sustentáveis. Muitos milhares de artistas, agora e no futuro, irão beneficiar deste trabalho”, disse o sindicato, em e-mail enviado para os afiliados.

Principais demandas do acordo

O acordo fará com que a maioria dos salários mínimos aumente em 7% – dois por cento acima dos aumentos recebidos pelo Writers Guild of America e pelo Directors Guild of America, sindicatos dos roteiristas e dos diretores americanos, respectivamente, que também tiveram que fazer acordos com os conglomerados de estúdios.

Um dos temas mais discutidos durante toda a paralisação foi o uso da imagem escaneada dos atores, para o uso posterior às produções em que participaram, sem que as empresas precisassem de autorização dos artistas para reutilizá-las. Algo bem semelhante ao episódio “A Joan É Péssima“, da sexta temporada de Black Mirror, da Netflix, que conta a história de Joan, uma mulher que um dia descobre que sua vida virou uma série de TV. Isso ocorre depois que ela abre mão de seus direitos para a plataforma de streaming Streamberry, sendo agora representada nas telas pela famosa estrela de Hollywood, Salma Hayek.

O acordo, que deve vir a público no dia 10 de novembro, foi firmado após inúmeras manifestações de vários astros do cinema, que aderiram à greve de forma intensa. As negociações entre o SAG e a AMPTP foram retomadas no começo do mês passado, e envolveram executivos dos principais players da indústria audiovisual, como os CEOs da Disney, da Warner Bros. Discovery; e da Netflix.

Entre os astros que foram para as ruas protestarem estão Sarah Paulson, Zachary Quinto, Jessica Lange, Ethan Hawke, Rosario Dawson, Pedro Pascal, entre outros.

Repercussão do fim da greve entre os atores

A vencedora do Oscar, Octavia Spencer, escreveu nas redes sociais: “Quem mais está dançando, agora? Pronta para trabalhar, agora que a greve acabou! Parabéns e obrigada ao nosso comitê de negociação do SAG!”.

Já Jamie Lee Curtis escreveu que “a perseverança compensa”, em seu perfil no Instagram. A estrela de This Is Us, Mandy Moore, disse em um story que “Vamos voltar ao trabalho, amigos! Obrigada, negociadores e liderança do SAG, por nos levarem à linha de chegada!”.

A greve acarretou em perdas bilionárias para a indústria, que, em conjunto com a greve dos roteiristas, trouxe danos para a economia do estado da Califórnia de cerca de 6 bilhões de dólares, equivalente a 29 milhões de reais, de acordo com o Milken Institute.

