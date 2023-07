Claudia Indica: agenda cultural da semana de 23/07 a 29/07

Exposição no MIS sobre a vida e legado de B.B. King, o ‘Rei do Blues’, festivais que unem gastronomia inovadora e música de qualidade e mostras de cinema feminista: a agenda cultural da próxima semana está eclética e deve agradar os mais variados públicos.

A seguir, você confere o ‘Claudia Indica’, seleção de eventos culturais para curtir na capital paulista:

Música

Festival Latinidades (21 a 23/7)

O Festival Latinidades busca trazer visibilidade ao 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha no Brasil. Em sua 16ª edição, o evento acontece em quatro capitais do Brasil, promovendo reflexões acerca do tema ‘bem viver’ por meio de oficinas, painéis, palestras e mesas de debate.

Outro grande destaque fica para a programação musical: nos três dias de festival, o público poderá curtir shows de Tasha e Tracie, Danny Bond, MC Soffia, Vox Sambou, Veeby, Ellen Oléria e Zezé Motta. Entrada gratuita.

Endereço : Rua Vergueiro 1000, Liberdade e Museu das Favelas – Rua Guaianases, 1024, Campos Elíseos

: Rua Vergueiro 1000, Liberdade e Museu das Favelas – Rua Guaianases, 1024, Campos Elíseos Horário: Acesse o site para conferir a programação completa

Smorgasburg (22 e 23/7)

A quarta edição do Smorgasburg, o mais grandioso festival de gastronomia criativa do mundo, promete surpreender com mais de 300 inovações culinárias e um grupo seleto de artistas que vão do jazz ao folk e reggae. Além disso, os organizadores inauguram o “SmorgasBar”, espaço dedicado à mixologia inventiva e criativa, proporcionando uma experiência única e refinada para os apreciadores de drinques fabulosos.

Os ingressos, que são gratuitos, precisam ser retirados com antecedência no site oficial do Smorgasburg.

Endereço : Obelisco do Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, S/N – Parque do Ibirapuera

: Obelisco do Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, S/N – Parque do Ibirapuera Horário: Sábado e domingo, das 11h às 19h30

Adriana Calcanhotto (27 a 29/7)

Durante três dias, Adriana Calcanhotto realiza uma série de apresentações emocionantes diretamente do Sesc Pompeia. Ingressos à venda na bilheteria e no site do evento.

Endereço: R. Clélia, 93 – Água Branca (Sesc Pompeia)

Casa Natura Musical (27, 29 e 30/7)

A Casa Natura Musical recebe shows de Slap Ao Vivo com Amabbi (27/7), Dani Black (29/7) e Samba de Dandara com participação de Ilú Obá de Min (30/7) no final deste mês. Ingressos à venda pelo site da Sympla.

Endereço: Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Exposições

Além das ruas: histórias do graffiti (até 30/7)

Com curadoria de Binho Ribeiro, a exposição reúne um grupo de artistas que representam momentos distintos da história da arte de rua, desde a sua origem, ramificações e técnicas diversas. É uma experiência imperdível para o público conhecer de perto obras de grafiteiros como: Clara Laff, Crânio, Daniel Melim, Eduardo Kobra, Lari, OSGEMEOS, Speto, entre outros. Entrada gratuita.

Endereço : Itaú Cultural – Av. Paulista, 149.

: Itaú Cultural – Av. Paulista, 149. Horário: Terça a sábado, das 11h às 20h. Domingos e feriados, das 11h às 19h.

“B.B. King: um mundo melhor em algum lugar” (de 26/7 a 8/10)

A partir de 26 de julho, o público terá a oportunidade de vivenciar uma exposição inédita dedicada ao Rei do Blues, B.B. King. Realizada pelo MIS, a instalação abordará temas como segregação e inclusão, buscando proporcionar uma experiência sensorial única aos visitantes.

Diversos itens que retratam a vida e obra do artista estarão disponíveis para visitação, oferecendo uma oportunidade imperdível para mergulhar na trajetória desse ícone da música. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Quem visitar a exposição às terças-feiras pode entrar gratuitamente (retirada na bilheteria).

Endereço : Avenida Europa, 158, Jardim Europa (Museu da Imagem e do Som – MIS)

: Avenida Europa, 158, Jardim Europa (Museu da Imagem e do Som – MIS) Horários: terças a sextas, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Teatro

Alma Despejada

“Alma Despejada”, solo protagonizado pela atriz Irene Ravache, acompanha a história de Teresa, uma senhora que, após falecer, visita pela última vez a residência onde viveu, relembrando passagens de sua vida. Apesar de densa, a narrativa inclui elementos humorados na experiência. Ingressos custam R$ 100,00 (sexta e domingo) e R$ 120,00 (sábado), com direito a meia-entrada.

Endereço: Teatro Renaissance– Alameda Santos, 2233 – Cerqueira César

O Astronauta (Até 30/7)

Solo de Eriberto Leão, a peça acompanha um astronauta que é enviado ao espaço com o intuito de encontrar vida extraterrestre. Porém, este é apenas o pano de fundo para um dos espetáculos mais potentes do ano: ao longo de uma hora de experiência, Eriberto reflete sobre a evolução da humanidade, de onde viemos, o futuro de nossa existência e o propósito de estar vivo. Tudo isso prestando homenagem ao rock e à contracultura psicodélica dos anos sessenta. Ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Endereço : Rua Frei Caneca, 569 (Teatro Nair Bello – Shopping Frei Caneca)

: Rua Frei Caneca, 569 (Teatro Nair Bello – Shopping Frei Caneca) Horários: Sextas e sábados às 21h. Domingos, às 19h

Cinema

Arquivos, vídeos e feminismos: o acervo do Centro Audiovisual Simone de Beauvoir (a partir de 26/7)

Com estreia marcada para 26 de julho, a mostra segue em cartaz até o fim do ano, exibindo filmes com temáticas feministas preservados pelo Centro Audiovisual Simone de Beauvoir. Na inauguração, serão exibidos os longas “A conferência sobre a mulher – Nairóbi 85” (1985) e “Os racistas não são nossos camaradas, nem os estupradores” (1986).

Após o término da sessão, Barbara Rangel, curadora da mostra e diretora-geral do CaSd, a pesquisadora Rosane Borges e Glênis Cardoso, crítica de cinema e editora da revista Verberenas, promovem um debate especial sobre as temáticas da obra.

Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), podendo ser adquiridos no site Ingresso.com ou na bilheteria do IMS, para sessões do mesmo dia. A programação completa está disponível no portal oficial do IMS.

Endereço: Avenida Paulista, 2424. São Paulo, SP

Porão Belas Artes (26/7)

Todas as quartas-feiras do mês, o Petra Belas Artes exibe um filme de terror. Nesta semana, o longa escolhido é “A Casa do Espanto”, clássico de 1985 que mescla elementos de horror e comédia para contar a história de Roger, que se muda para uma casa mal-assombrada. Ingressos a partir de R$ 22 no Ingresso.com.

Endereço : R. da Consolação, 2423

: R. da Consolação, 2423 Horário: 21h