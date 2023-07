Primavera Sound tem The Cure, The Killers e Pet Shop Boys como headliners

O Primavera Sound finalmente anunciou seu tão aguardado line-up, nesta quinta-feira (20). O festival terá The Killers e The Cure como atrações principais da edição de São Paulo, que acontecerá no Autódromo de Interlagos nos dias 2 e 3 de dezembro. As vendas já estão abertas pela T4F para ambos, apesar de ainda não haver a divisão de atrações por dia do festival. Os ingressos custam entre R$ 500 e R$ 2000.

Line-up completo do Primavera Sound 2023

A banda The Cure já havia sido anunciada em junho deste ano, como primeira atração do evento. The Killers, Pet Shop Boys, Beck, Grimes, Marisa Monte, Bad Religion, The Blessed Madonna e Carly Rae Jepsen também entraram na programação.

Entre as atrações brasileiras, além de Marisa Monte, temos Marina Sena, Mc Bin Laden e a banda Cansei de ser Sexy.

Esta é a segunda edição do festival espanhol em São Paulo, e além dos shows no Autódromo de Interlagos no final de semana, ele também conta com uma série de atrações culturais no Primavera Cidade. Esta edição contará com a presença de Black Midi, Metric, Róisin Murphy, Seun Kuti & Egypt 80, Slowdive, e mais 6 atrações.

Os ingressos para esta edição já estão disponíveis, e há apenas um tipo de ingresso — um passaporte que vale para os dois dias de festival— à venda desde a última terça-feira (11), podendo ser adquiridos pelo site da Tickets 4 Fun ou na bilheteria oficial, que se encontra no Teatro Renault, na avenida Brigadeiro Luís Antônio, 411, República.