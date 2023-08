Fayda Belo lança o livro “Justiça para todas”

A advogada e influenciadora Fayda Belo, lança, nesta quarta-feira (16) seu primeiro livro junto com a editora Planeta, Justiça para todas: o que toda mulher deve saber para garantir seus direitos. Parte da iniciativa de Fayda de compartilhar dicas para o público sobre o que podemos ou não podemos fazer a partir da legislação, com seus populares “Pode não!” e “Pode sim!”, o título será apresentado na Livraria da Vila, em São Paulo, às 19h.

Você alguma vez já ficou confusa ao pensar em quais legislações protegem as mulheres? E, ainda mais, você já refletiu que pode não estar garantindo todos os seus direitos? Este é o ponto de partida do livro, que chega como um manual simplificado para que você se empodere e proteja.

Fayda discute os possíveis caminhos de proteção e denúncia para crimes que envolvem a violência contra mulheres, redes de apoio gratuitas para as vítimas de violência, além dos desdobramentos de um processo por defesa e proteção.

Lançamento

O lançamento ocorre nesta quarta-feira (16), às 19h, na Livraria da Vila, localizada na Rua Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena – São Paulo. A noite contará com um bate-papo especial da autora com a escritora e psicanalista Manuela Xavier, mediado pela jornalista Lia Rizzo, além de sessão de autógrafos. Saiba mais abaixo:

Fayda Belo

A advogada e especialista em crimes Fayda Belo usa as redes sociais para traduzir a linguagem jurídica em um conteúdo simples que podem ser compreendidos por todos. Ela conta com mais de 2 milhões de seguidores no TikTok e no Instagram, e é conhecida pelo clássico bordão “pode ou não pode?”.