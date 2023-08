“Marte Um” brilha no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro

A Academia Brasileira de Cinema realizou a 22º edição do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro nesta última quarta-feira, 23, na Cidade das Artes, Rio de Janeiro. O evento enaltece e premia as principais produções e artistas destaques do ano no cinema nacional.

Entre os convidados e premiados, estiveram presentes as atrizes Dira Paes, Adriana Esteves, Taís Araújo, os diretores Lázaro Ramos, Gabriel Maritns, entre vários outros nomes importantes do audiovisual brasileiro. Porém nem todos puderam participar da premiação.

O desabafo de Liniker

A cantora Liniker, protagonista na série Manhãs de Setembro, premiada na edição como Melhor Série de Ficção, declarou em publicação feita em seu Instagram nesta quinta-feira (24), que não havia sido convidada para a cerimônia.

Na mesma publicação, a intérprete de Cassandra comemorou o reconhecimento da série, mas ressaltou como se sentiu por não sido convidada à cerimônia. “Ontem, o cinema brasileiro esqueceu, mais uma vez, as outras pessoas que colaboram para a criação de um projeto de nível mundial e que mudou sim, a história do audiovisual brasileiro da última década. Não só pelo meu trabalho, mas pela força e talento único de cada pessoa que se dedicou para que a série nascesse”, declarou a artista.

Em nota, a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais lamentou o ocorrido. A celebração contou com a presença de outros integrantes da produção, exceto a protagonista: “A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais convida nominalmente todos os finalistas. Mas os convites nominais são feitos apenas aos finalistas de cada categoria. Sobre os demais convidados, cada produção indicada (séries e filmes) define sua própria lista. Não cabe à Academia escolher quem representará cada produção na cerimônia de premiação, que busca a diversidade no audiovisual brasileiro. O resultado das principais categorias confirma esse posicionamento. Lamentamos muito não ter contado com a presença de Liniker, artista por quem a Academia tem a maior admiração e que realmente fez muita falta ontem na premiação”, declarou a instituição.

Os principais destaques da cerimônia

Entre os indicados da edição, o longa Marte Um, dirigido pelo diretor mineiro Gabriel Martins, foi o grande destaque da noite, levando para casa um total de oito troféus Otelos, incluindo as categorias de Melhor Longa-Metragem Ficção e Melhor Direção.

Já o ator Carlos Francisco, que interpretou o personagem Wellington na produção, também foi um dos premiados na categoria de Melhor Ator. Marte Um teve sua estreia em janeiro de 2022 no Festival de Sundance, e foi escolhido pela Academia para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar, que está previsto para março de 2024.

Outras produções premiadas foram: Pureza, que concedeu a Dira Paes o prêmio de Melhor Atriz pela interpretação da personagem que leva o mesmo nome do título do longa. “Pureza começou de uma maneira muito potente. Essa personagem existe e está aí. Ela quebrou muitas barreiras, ela foi muito longe”, declarou a atriz em seu discurso.

A atriz Adriana Esteves também recebeu um dos prêmios mais concorridos da noite. Ela venceu na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, pela atuação como Isabel no longa Medida Provisória, do diretor e ator Lázaro Ramos, que também concorria em categorias na edição.

Abaixo a lista com os destaques da premiação:

Melhor Longa-Metragem Ficção – Marte Um (2022), Gabriel Martins;

Melhor Direção – Marte Um (2022), Gabriel Martins;

– Marte Um (2022), Gabriel Martins; Melhor Direção de Fotografia – Marte Um (2022), Leonardo Feliciano;

– Marte Um (2022), Leonardo Feliciano; Melhor Roteiro Original – Marte Um (2022), Gabriel Martins;

– Marte Um (2022), Gabriel Martins; Melhor Roteiro Adaptado – Clube dos Anjos (2022), Angelo Defanti;

– Clube dos Anjos (2022), Angelo Defanti; Melhor Atriz – Dira Paes como Pureza – Pureza (2022);

– Dira Paes como Pureza – Pureza (2022); Melhor Ator – Carlos Francisco como Wellington – Marte Um (2022);

– Carlos Francisco como Wellington – Marte Um (2022); Melhor Atriz Coadjuvante – Adriana Esteves como Isabel – Medida Provisória (2022);

– Adriana Esteves como Isabel – Medida Provisória (2022); Melhor Ator Coadjuvante – Cícero Lucas como Deivinho – Marte Um (2022);

– Cícero Lucas como Deivinho – Marte Um (2022); Melhor Série Brasileira de Ficção – Manhãs de Setembro (2ª Temporada) – Direção Geral: Luis Pinheiro. Escrita por Josefina Trotta, Alice Marcone, Marcelo Montenegro, Carla Meireles e Miguel de Almeida.

A maioria das produções estão em cartaz em diversos cinemas brasileiros e circuitos culturais espalhados pelo país. Para mais informações sobre a cerimônia e todos os vencedores da edição, você confere no site oficial da Acadêmia Brasileira de Cinema. Acesse o site www.academiabrasileiradecinema.com.br/ e confira na íntegra a lista.