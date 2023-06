‘Claudia Indica’: agenda cultural da semana de 04/06

O que não faltam são boas atrações culturais para os próximos dias! Neste domingo (4), os festivais ‘Mita‘ e ‘João Rock‘ agitam São Paulo com artistas como Pitty, Marina Sena, Lana Del Rey e Florence + The Machine. Ambos já estão com ingressos esgotados (mas é possível conferir a transmissão deles através dos canais Multishow e BIS).

A cena cinematográfica também traz novidades: a partir de 8 de junho, o CineSesc promove a retrospectiva “Umbigo do Sonho”, a mais completa já realizada com os filmes da cineasta e multiartista Paula Gaitán. Na mesma semana, o longa “Mares do Desterro”, dirigido por Sandra Alves, estreia em circuito nacional (vale lembrar que a produção foi aclamada em todos os festivais que foi exibida).

Mas não para por aí! A seguir, você confere as melhores atrações do cinema, teatro, música, literatura e televisão entre 04/06 e 11/06:

Música

João Rock (3 e 4 de junho)

Com shows de Pitty, Capital Inicial, Gilberto Gil e Mutantes, a edição 2023 do João Rock contará com o ‘Palco Aquarela’, desenvolvido exclusivamente para homenagear a força feminina na música. Nele, se apresentam Ana Carolina (que homenageará Cássia Eller), Marina Sena, Flora Matos, Majur e Manu Gavassi — que cantará as canções do icônico disco “Fruto Proibido” de Rita Lee. Os ingressos para o evento que acontece em Ribeirão Preto (SP) já estão esgotados.

Festival MITA (3 e 4 de junho)

O Festival MITA, que teve seu pontapé no Rio de Janeiro em 27 de maio, chega a São Paulo neste fim de semana. Lana Del Rey, HAIM, Natiruts, Duda Beat e Florence + The Machine — que está em turnê com seu último álbum, ‘Dance Fever’ — agitam o Vale do Anhangabaú para um público de mais de 20 mil pessoas.

Colaboração entre Madonna e Sam Smith (9 de junho)

Emergência pop! Na próxima sexta-feira, Sam Smith e Madonna lançarão “Vulgar”, primeira colaboração entre os artistas. E se depender da capa do single, não podemos esperar nada menos do que muita polêmica. Confira:

Cinema

Mares do Desterro (8 de junho)

O novo filme da brasileira Sandra Alves, diretora de “Rendas no Ar”, chega aos cinemas na próxima quinta-feira (8). Com Débora Ingrid, Georgette Fadel e Luciano Bortoluzzi no elenco, o longa conta a história de Divina, que após a fuga de sua irmã, cuida da família em uma praia deserta. O isolamento acaba ressaltando as diferenças entre os familiares, e com isso, Divina passa a expor as dinâmicas das relações ali estabelecidas, procurando brechas para manter a lucidez enquanto tenta solucionar o paradeiro da irmã.

Retrospectiva ‘Umbigo do Sonho’

Entre os dias 08 e 14 de junho o CineSesc exibe a retrospectiva “Umbigo do Sonho”, a mais completa já realizada com os filmes da cineasta e multiartista Paula Gaitán – que nasceu em Paris, em 1954, e cresceu entre a Colômbia, o Brasil e a Europa. Com curadoria de Ava Rocha, sua filha com Glauber Rocha, a mostra apresenta 10 longas-metragens, 15 curtas e 2 videoclipes, além de um ciclo de debates e uma Masterclass ministrada pela própria artista.

Televisão

The Idol (4 de junho)

Após a sua exibição em Cannes, “The Idol” foi massacrada pela crítica especializada, que apontou a série como uma das piores da história da HBO. Os motivos vão da hiperssexualização das personagens femininas ao roteiro raso que tenta expor, de maneira incoerente, as engrenagens obscuras da indústria da música. Mesmo assim, o borborinho vem deixando o público atento para conferir o seriado roteirizado e protagonizado pelo cantor The Weeknd.

Teatro

Temporada Osesp 2023 – Sem Fronteiras (04, 09, 11 e 30 de junho)

A “Temporada Osesp 2023 – Sem Fronteiras” abre o mês de junho na Sala São Paulo com três concertos temáticos em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Neste domingo (4), acontece o segundo recital da série do Coro da Osesp. Comandados por Geoffroy Jourdain, os cantores da orquestra interpretarão obras sacras para coro a capella de autores como Mendelssohn-Bartholdy, Brahms e Bruckner.

Entre 8 e 10 de junho, a Osesp convida o pianista escocês Steven Osborne para embalar as obras de Michael Tippet (“Seu Concerto para Piano”), Rachmaninov (“A Ilha dos Mortos”) e John Adams. Para mais informações sobre as atrações, acesse o site oficial.

Literatura

Feira do Livro (a partir de 7 de junho)

A Feira do Livro, festival de literatura inaugurado em São Paulo no ano passado, volta para a sua segunda edição. Desta vez, o evento contará com mais de 60 autoras e autores, 144 expositores e inúmeras atrações para imergir o público no universo da leitura.

A abertura começa nesta quarta-feira (7), às 15h, na praça Charles Miller. Às 19h, a atração principal fica por conta do convidado Davi Kopenawa, líder yanomami, que lança na feira um livro em colaboração com Bruce Albert e o jornalista britânico Tom Phillips, correspondente do jornal The Guardian no Rio de Janeiro e colega de Dom Phillips, repórter assassinado no vale do Javari, em 2022, ao lado do indigenista. A programação completa está disponível no site da Cartola Editora.

Curadoria por Kalel Adolfo e Paula Jacob.