Claudia Indica: 9 filmes dirigidos por mulheres para ver no fim de semana

Atualizado em 28 out 2023, 09h44 - Publicado em 28 out 2023, 08h00

A Mostra de Cinema de São Paulo está chegando na reta final, com cerimônia de premiação marcada para quarta-feira, 01 de novembro, seguida de sessão especial de Ferrari – filme de Michael Mann com Adam Driver e Gabriel Leone. Para aproveitar a vasta curadoria e a programação intensa (no melhor estilo sair de um entrar em outro), selecionamos 9 filmes dirigidos por mulheres para curtir no final de semana de 28 a 29/11. Confira:

O Sonho da Sultana

A diretora Isabel Herguera parte do livro de ficção-científica O Sonho de Sultana (1905), de Rokeya Hossain, para criar essa narrativa inventiva: um mundo no qual as mulheres estão em posições de poder e tomadas de decisão e os homens em casa, responsáveis pelos afazeres domésticos. Inés, a protagonista do filme, se inspira na história e viaja pela Índia em busca dessa utopia.

Sessão: 28/10, às 14h, no Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca

A Memória Infinita

Neste documentário chileno, a cineasta Maite Alberdi acompanha de perto a relação entre o jornalista e cronista Augusto Góngora e a atriz e ativista Paulina Urrutia. Juntos há mais de 20 anos, eles precisam enfrentar as consequências e conflitos decorrentes do diagnóstico de Alzheimer de Augusto. O filme foi vencedor do Grande Prêmio do Júri da seção World Cinema Documentary Competition do Festival de Sundance.

Sessões: 28/10, às 15h30, no Reserva Cultural; 30/10, às 16h50, na Cinemateca; 31/10, às 13h30, no Espaço Itaú de Cinema

A Festa de Léo

Destaque da Mostra Brasil, o longa de Luciana Bezerra e Gustavo Melo acompanha Rita, mãe, mulher, trabalhadora, e a sua vontade de dar de presente de aniversário para o filho uma grande festa. Um empecilho, porém, a deixa preocupada e ainda mais na correria: seu marido gastou as economias para quitar uma dívida.

Sessão: 28/10, 16h10, o Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca

O Espectro do Boko Haram

Cyrielle Raingou documenta de forma intimista a realidade de crianças em um contexto de conflito, ao norte de Camarões. Por ali, desde 2014, a organização terrorista Bolo Haram comanda o dia a dia da população local. Falta, Ibrahim e Mohamad, que têm entre 8 e 11 anos, buscam brechas no horror social para dar vazão aos sonhos e vontades da infância. O filme é vencedor do Tigre de melhor filme no Festival de Roterdã.

Sessão: 28/10, às 17h, no Circuito SPCine Lima Barreto – CCSP

Ida Vitale

Um documentário para conhecer melhor a vida e obra da poeta uruguaia que, aos 99 anos, revisita a própria história. A cineasta María Arrillaga foca nos altos e baixos emocionais dessa trajetória, marcada por amores e muitos prêmios.

Sessão: 28/10, às 19h20, no Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca

La Chimera

Exibido no Festival de Cannes, o longa escrito e dirigido por Alice Rohrwacher é uma viagem poética pelos sentimentos de perda que a morte de um cônjuge causa na vida de alguém. No caso, Arthur em busca de sua Beniamina num trajeto de vida após a morte. Nesse meio do caminho, ele encontra outros seres que o ajudam no ressignificar de suas dores.

Sessões: 28/10, às 14h, no IMS Paulista; 29/10, às 21h, no Kinoplex Itaim; 31/10, às 20h15, no Cineclube Cortina

Uma Canção Melancólica

Neste drama chinês, a diretora Zihan Geng explora as nuances complexas da puberdade e das relações familiares. Xian é uma garota de 15 anos que acaba ficando sob os cuidados do pai, que pouco conhece, após a sua mãe aceitar uma oportunidade de trabalho no exterior. Ao conhecer a filha da amante de seu pai, Mingmei, a protagonista enfrenta conflitos internos e externos em um verão que parece nunca terminar.

Sessões: 29/10, às 15h, no Circuito SPCine Lima Barreto – CCSP; 30/10, às 15h20, no Espaço Itaú de Cinema Bourbon

Vampira Humanista Procura Suicida Voluntário

O título do filme, apesar de irônico, é bastante autoexplicativo. A protagonista da história de Ariane Louis-Seize, Sasha, é uma jovem vampira que não gosta de matar nada, nem ninguém por sangue. Cansados desse altruísmo da filha, seus pais proíbem o acesso ao banco de sangue para forçar ela a sair atrás de uma “presa”. Nessa busca, ela encontra Paul, adolescente com tendências suicidas que está disposto a ajudá-la com a própria vida. Apesar do encontro em condições atípicas, eles acabam vivendo algo único antes do amanhecer. Vencedor do prêmio de melhor filme na seção Jornada dos Autores do Festival de Veneza.

Sessões: 29/10, às 15h30, no Espaço Itaú de Cinema Augusta; 31/10, às 19h, na Cinemateca

O Barulho da Noite

Outro filme nacional da Mostra Brasil, o longa de Eva Pereira fala sobre uma questão que é bastante comum no país: uma mulher que abdica de inúmeras coisas (materiais ou não) para conseguir viver com o marido. Num contexto de agricultura, este drama familiar revisita dores do passado a partir de uma visita inesperada. Emanuelle Araújo e Marco Palmeira fazem parte do elenco.

Sessão: 29/10, às 15h45, no Espaço Itaú Frei Caneca

