Circuito Escritos de Mulheres: “Lá Embaixo”, de Leonora Carrington

Leonora Carrington foi uma multiartista, um dos nomes mais relevantes do surrealismo e das mulheres nas artes. Apesar disso, sua vida e obra são pouco conhecidas no Brasil. Na literatura, possui inúmeras publicações, entre contos, não-ficção e artigos. Recentemente, teve o livro A Corneta (Alfaguara) traduzido e publicado por aqui, mas, antes dele, Lá Embaixo (R$ 45) já era uma preciosidade no catálogo da editora 100 Cabeças.

Nada melhor do que saber pelos olhos dela a sua própria trajetória, entrecortada por episódios complexos que envolvem política, arte e resistência. O pequeno e denso relato autobiográfico nos insere nas suas memórias do tempo de interna em um hospício.

Como sofreu incontáveis violências, as memórias ganham uma dimensão de narrativa mágica, com linguagem irônica e afiada, sem medo de revisitar tempos sombrios (internos e externos) para nos guiar num íntimo remendar-se do próprio corpo.

A publicação conta com um belo projeto gráfico, assinado por Lucas Blat, e textos de apoio de Diogo Cardoso e Marcus Rogério Salgado.

Continua após a publicidade

Lá Embaixo é a escolha do mês para o nosso Circuito Escritos de Mulheres, em parceria com a livraria Gato Sem Rabo. O encontro, presencial e gratuito, para discutir a obra acontece no dia 27/9, às 19h – Rua Amaral Gurgel, 352, São Paulo 100cabecas.com