8 romances escritos por mulheres para ler nas férias

Sair de férias sempre pede, além de um destino para descanso, a companhia de um bom livro. Independente da estação do ano, ou das condições de temperatura e pressão do local escolhido, nada mais gostoso que desconectar por meio de histórias fascinantes. Por isso, fizemos uma seleção dos últimos lançamentos do mercado literário no Brasil para você ficar antenada aos talentos, recentes ou clássicos. Aproveite não só para ler, como presentear também 😉

PEITOS E OVOS (R$ 63,90, Intrínseca) tem humor e sensibilidade característicos da japonesa Mieko Kawakami, para abordar as diferentes vivências femininas no mundo contemporâneo, entrecortadas pelas opressões sociais.

A MULHER DO PADRE (R$ 69,90, Todavia) brinca com a nossa memória afetiva, trazendo referências dos anos 1990 em um romance de formação, da infância a adolescência da protagonista, Lina. A escrita envolvente é de Carol Rodrigues.

A CORNETA (R$ 69,90, Alfaguara), de Leonora Carrington, é um marco para o surrealismo. Com tradução de Fabiane Secches, o livro acompanha uma senhora de 92 anos e suas aventuras neste clássico da literatura fantástica.

A ÚLTIMA FILHA (R$ 51, Bazar do Tempo) é um misto de ensaio, romance e ficção para abordar identidade e pertencimento, a partir de uma personagem lésbica e muçulmana. Fatima Daas invoca a música para a narrativa viciante.

TODOS OS NOSSOS ONTENS (R$ 89,90, Companhia das Letras) reforça o estudo literário da italiana Natalia Ginzburg frente às miudezas da vida. Aqui, a ambientação do fascismo, em 1952, serve de fundo para contrastar com o cotidiano individual.

ÁGUAS VIVAS NÃO TÊM OUVIDOS (R$ 69,90, Fósforo) acompanha uma mulher surda oralizada e suas transições entre os ruídos, os barulhos imaginados e o completo silêncio. A escrita imersiva de Adèle Rosenfeld deixa a experiência da leitura ainda mais instigante.

HISTÓRIA PARA MATAR A MULHER BOA (R$69, Nós) é o romance de estreia de Ana Johann sobre aquela mulher que existe em todas as mulheres: que faz tudo, que tenta fazer certo, que abdica de sonhos próprios pelos outros e vira coadjuvante da própria vida. O que fazer com ela? O título já responde.

ORGULHO E PRECONCEITO (R$ 39,90, Nanofágica) é um dos maiores clássicos da literatura e ganha nova roupagem com a edição de bolso artística. Nele, Jane Austen ironiza a obrigatoriedade do matrimônio como a única saída para a vida feliz de uma mulher a partir do olhar de Elizabeth Bennet, protagonista corajosa e com espírito aventureiro.