Chanel firma parceria com escola de cinema para a Métiers d’art

O diálogo entre a Chanel e o cinema se estende desde a época de Coco Chanel, quando ela própria assinou o figurino de alguns filmes, incluindo de O Ano Passado em Marienbad (1961) – homenageado no desfile de Primavera/Verão 2023. Depois de algumas parcerias recentes com cineastas, que incluem a diretora Sofia Coppola, a maison convidou o cineasta Ladj Ly e os alunos da sua escola Kourtrajmé para criarem os mini documentários e vídeos da apresentação da coleção Métiers d’art Chanel – Dakar, apresentada no antigo Palácio da Justiça, em Dakar (Senegal) na tarde desta quinta-feira (8/12).

Os filmes, que acompanham o processo criativo de Virginie Viard e toda a conexão artística com criativos do Senegal, mostram uma linguagem fresca diante da meticulosidade da equipe de moda da marca francesa, atualizando os signos sociais que temos da Chanel – proposta que a diretora criativa já vem fazendo há algumas temporadas. As gravações se intercalaram entre o ateliê na Rue Cambon, em Paris, e Dakar, evidenciando a presença das roupas enquanto patrimônio cultural e social em dois lugares com referências completamente distintas.

“O lema de Kourtrajmé sempre foi liberdade total. Explicamos o projeto aos alunos, demos a eles uma visão e eles sugeriram coisas com sua própria identidade artística, mantendo-se fiéis ao mundo da Chanel”, conta o diretor Ladj Ly. A escola foi fundada em 1994 e, hoje, já está presente em quatro cidades (Montfermeil, Marselha, Madrid e Dakar). O corpo docente oferece uma formação gratuita e sem pré-requisitos, apenas o interesse genuíno em fazer cinema, para jovens e adultos de diversas áreas.

Além do cinema, a Métiers d’art Chanel – Dakar faz um aceno para a dança, com o coreógrafo Dimitri Chamblas e os bailarinos da L’École des Sables criando coreografias que tomam conta da arquitetura e das ruas da cidade. Já o desfile, abriu com uma performance do músico Obree Daman. Uma explosão artística apaixonante!