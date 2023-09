Leituras de setembro: 8 boxes de livros em destaque na Amazon

Os boxes de livros costumam fazer sucesso entre leitores ávidos, seja por reunirem mais obras de um autor ou interesse específico, ou pelo aspecto bonito, quase que um elemento de decoração. E se você também conserva essa paixão pelas coletâneas, veio ao lugar certo: reunimos 8 opções em destaque para o mês de setembro na Amazon, que vão fazer brilhar os olhos!

A “Biblioteca Machado de Assis” é uma coleção especial que reúne três obras clássicas do renomado escritor brasileiro Machado de Assis. Essa edição em box proporciona aos leitores a oportunidade de se encantarem com sua genialidade literária e mergulharem em narrativas marcantes e reflexivas.

O Box Sherlock Holmes é uma coleção imperdível que reúne três dos mais emocionantes e instigantes mistérios protagonizados pelo icônico detetive Sherlock Holmes e seu fiel companheiro, Dr. John Watson. Com histórias envolventes, dedução brilhante e reviravoltas surpreendentes, este box oferece uma imersão completa no mundo intrigante criado pelo autor Sir Arthur Conan Doyle.

A “Biblioteca Mário de Andrade – Box com 3 Livros” é uma coleção especial que reúne três importantes obras do renomado escritor brasileiro Mário de Andrade. Essa edição em box oferece aos leitores a oportunidade de explorar uma variedade de estilos literários e temas abordados pelo autor em um conjunto único.

Biblioteca Arsène Lupin

A “Biblioteca Arsène Lupin – Box com 3 Livros” é uma coleção especial que reúne três obras clássicas do famoso personagem Arsène Lupin, criado pelo escritor francês Maurice Leblanc. Essa edição em box oferece aos leitores a oportunidade de acompanhar as aventuras e intrigas desse notório ladrão cavalheiro em um conjunto completo.