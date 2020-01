Backstreet Boys, *NSYNC e mais! Funko apresenta novos bonecos de boybands

A Funko anunciou nova linha de bonecos Pop! de boybands icônicas! Ainda sem data de lançamento, a coleção conta com Backstreet Boys, *NSYNC e até do BTS, fenômenos mundial da Coreia do Sul.

Os Backstreet Boys ganharam cinco miniaturas vestidas de branco, que é como eles estão na capa do álbum “Millennium”. Na coleção do N’Sync, os garotos estão vestidos no melhor estilo old school com o figuro clássico da época do primeiro álbum de estúdio da banda – e tem até Justin Timberlake de cabelo cacheado!

O grupo de rock KISS também ganhou bonecos bem e incríveis, assim como os meninos do BTS, que são muito estilosos.

Confira o design dos bonecos:

Backstreet Boys

BTS

*NSYNC

KISS