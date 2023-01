Ator de ‘Emily em Paris’ pode ser o próximo James Bond na franquia ‘007’

‘007: Sem Tempo Para Morrer’ marcou a última vez em que Daniel Craig interpretou o agente secreto mais celebrado da sétima arte. Desde então, um grande mistério paira no ar: quem será o próximo ator a dar vida ao icônico personagem? Bom, de acordo com o jornal britânico Daily Mail, tudo indica que Lucien Laviscount (Emily em Paris) foi o escolhido para a missão.

Segundo o veículo, o intérprete de Alfie, par romântico de Emily (Lily Collins) na série da Netflix, chamou a atenção da produtora Barbara Broccoli. Um dos motivos é o fato do astro ter 30 anos, idade ideal para o papel, visto que Broccoli espera que o próximo ator fique no posto por pelo menos 15 anos. Aliás, esta é a razão pela qual Idris Elba, de 50 anos, não conseguiu ser escalado.

Aparentemente, a franquia deseja rejuvenescer o personagem, trazendo uma diversidade demográfica para as salas de cinema. Ainda de acordo com a fonte do Daily Mail, a popularidade de Lucien também é um fator extremamente forte para que a contratação seja concretizada: “Ele atende a todos os requisitos. É um ator super talentoso, bastante bonito e, nos últimos 18 meses, conquistou muitos fãs pelo seu papel em Emily em Paris.”

Escalação ainda é alvo de polêmicas

Nem todos estão felizes com a notícia. No início de sua carreira, Laviscount participou de uma das edições internacionais do reality show “Big Brother”. Por mais que isso tenha acontecido antes do astro conquistar a indústria do entretenimento, investidores e parte da produção acreditam que tal histórico não condiz com o perfil ‘necessário’ para o personagem.

E aí, você é a favor ou contra a escalação do astro da Netflix?