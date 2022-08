Anitta faz história ao levar prêmio de melhor clipe latino no VMA 2022

Em meio ao debate presidencial do último domingo (28), tinha uma brasileira brilhando fora do território nacional – mais especificamente em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Enquanto boa parte do país acompanhava a política, de olho nas eleições gerais de outubro, outros assistiam à transmissão do VMA 2022, o Video Music Awards. O Brasil foi um dos destaques da premiação da MTV norte-americana, com Anitta fazendo sua primeira apresentação e ainda levando o prêmio de Melhor Clipe de Música Latina por Envolver.

A cantora se tornou a primeira artista solo brasileira a ser indicada e a ganhar um VMA. Entre os concorrentes estavam outros nomes da música latina como Daddy Yankee, Karol G, Becky G, J Balvin e Bad Bunny, que ficou com o prêmio de artista do ano.

No discurso de agradecimento, Anitta citou de onde veio, a forma como o funk era (e ainda é) visto por algumas pessoas no Brasil, e sua família. Ela estava emocionada quando subiu ao palco. “Meu Deus! Eu não estava esperando. Acho que vou chorar. Só quero dizer que estamos fazendo história. É a primeira vez do Brasil aqui. É a primeira vez que meu país vem a uma premiação como esta. Eu quero agradecer à minha família e meus fãs”, disse. “Eu cantei aqui um ritmo que, por muitos anos no meu país, foi considerado crime. Eu nasci no gueto e, para quem nasceu lá, nunca imaginamos que isso fosse possível. Então, muito obrigada”.

Veja o discurso abaixo:

Anitta accepts the award for Best Latin at the #VMAs. https://t.co/K3f4GrgiuJ pic.twitter.com/sE3zXTAN44 — Variety (@Variety) August 29, 2022

A premiação, que retornou ao presencial após dois anos em formato híbrido, contou também com um show de Anitta. Ela apresentou Envolver e, em seguida, disse a conhecida frase “vocês acharam que eu não ia rebolar a minha bunda hoje?” em inglês e dançou um medley de Bola, Rebola, Vai, Malandra e Movimento da Sanfoninha.

Confira abaixo: