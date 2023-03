Aline Bei e Ryane Leão evocam o poder da literatura na Casa Clã

A literatura traz uma vasta gama de benefícios para a vida, como a melhora da criatividade, da concentração e até mesmo a redução da ansiedade. Quem não ama abrir aquele livro gostoso logo após um dia estressante? Não há nada melhor do que escapar para universos e realidades fantásticas e enriquecedoras. Contudo, poucos falam sobre o potencial transformador das palavras em nosso autoconhecimento.

Pensando nisso, a editora-chefe de CLAUDIA, Paula Jacob, jornalista especializada em cultura, irá mediar o talk “A Cura pelas palavras: a literatura como ferramenta de autoconhecimento e autotransformação”, com a participação da escritora Aline Bei e da poeta Ryane Leão, diretamente da Casa Clã.

Juntas, elas enaltecem o quanto as narrativas carregam o potencial de revolucionar desde as nossas rotinas até os nossos conceitos e valores mais profundos. Basta um personagem ou passagem específicos para alterar os mais diferentes pontos de vista. Incrível, né?

Ryane Leão

Ryane Leão é escritora de obras como Tudo nela brilha e queima e Jamais peço desculpas por me derramar. Seus trabalhos começaram a ganhar uma enorme visibilidade ao serem compartilhados nas redes sociais, visto que grande parte do público se conectou com as temáticas sociais e emocionais de seus textos, sempre carregados de uma enorme sensibilidade poética.

Aline Bei

Aline Bei é um dos maiores talentos recentes da literatura brasileira. Logo após vencer o Prêmio Toca, divulgou o seu primeiro romance, “ Peso do Pássaro Morto. Foi com ele que venceu o Prêmio São Paulo de Literatura de 2018 na categoria Melhor Romance de Autor com Menos de 40 anos. Também no ano passado, ficou entre os cinco finalistas do Prêmio Jabuti em Romance Literário. Seu trabalho transita entre traumas do passado, consequências do abandono e infância. Definitivamente vale a sua leitura.

Continua após a publicidade

Como participar

A mesa com Aline Bei e Ryane Leão na Casa Clã acontece neste sábado, 11, das 14h00 às 14h50. Para se inscrever, basta acessar o formulário.

Sobre a Casa Clã

Casa Clã acontecerá de 8 a 11 de março na Casa Higienópolis, em São Paulo, e é uma iniciativa das nossas grandes vozes femininas da Editora Abril: Boa Forma, CLAUDIA, Bebê.com e Elástica, com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery e LinkedIn.

Durante os quatro dias de eventos, o sentido feminino que está em todos nós será despertado através de uma série de experiências inspiradoras e debates dos temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Equilíbrio, saúde física e mental, carreira, bem-estar parental, luxo, calma, literatura e autoconhecimento são alguns dos temas que vão compor rodas de conversa, workshops e apresentações. Confira aqui a programação completa.

As inscrições já estão abertas para o público: dias 09, 10 e 11 de março. Para não perder nenhuma novidade, não deixe de seguir as redes sociais de CLAUDIA, Boa Forma, Bebê e Elástica.