Agenda cultural de SP em abril: eventos imperdíveis na capital paulista

A agenda cultural de São Paulo em abril está agitada: no teatro, o musical “Hebe, Uma Revista Musical” realiza um panorama vibrante acerca da carreira de uma das apresentadoras mais icônicas e progressistas da história do Brasil.

Os amantes do cinema (especialmente o de terror) também podem aproveitar mostras cinematográficas neste mês que abordam temáticas como bruxaria e monstros. E já no próximo fim de semana (12/04), Alcione realiza um show histórico em São Paulo para comemorar os seus 50 anos de carreira.

A seguir, você confere os maiores eventos culturais da capital paulista em abril:

Teatro

Hebe, uma Revista Musical (em cartaz até 31/05)

Hebe, Uma Revista Musical é uma produção concebida por Marcello Camargo, filho da renomada apresentadora, em colaboração com Allan Oliver, roteirista, diretor e produtor. Este espetáculo celebra os momentos marcantes da trajetória da apresentadora, revelando aspectos singulares de sua vida pessoal. No palco, a talentosa Fefa Moreira dá vida à apresentadora icônica na fase adulta.

Valor : entre R$ 45 e R$ 130

: entre R$ 45 e R$ 130 Endereço : Teatro Mooca⁣ — Mooca Plaza Shopping — R. Capitão Pacheco e Chaves, 313 — Vila Prudente.

: Teatro Mooca⁣ — Mooca Plaza Shopping — R. Capitão Pacheco e Chaves, 313 — Vila Prudente. Horário: quinta a sábado, 21h

Todas as Coisas Maravilhosas (em cartaz até 28/04)

Um garoto percebe que sua mãe está enfrentando depressão e, então, começa a compilar listas de todas as coisas maravilhosas que poderiam trazer de volta a vontade de viver dela. Ele as espalha em locais estratégicos, na esperança de que ela encontre e redescubra motivos para seguir em frente.

O Solo de Kiko Mascarenhas com direção de Fernando Philbert é uma emocionante metáfora sobre como os pequenos detalhes do dia a dia podem nos ajudar a reencontrar o brilho de nossas existências.

Valor : R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)

: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia) Endereço : Teatro Tucarena — Rua Monte Alegre, 1024, entrada pela Rua Bartira, Perdizes.

: Teatro Tucarena — Rua Monte Alegre, 1024, entrada pela Rua Bartira, Perdizes. Horário: sextas e sábados, às 21h. Domingos, às 18h

Cinema

Mulheres Mágicas: reinvenções da bruxa no cinema (de 06/04 a 05/05)

A mostra busca explorar como a imagem da bruxa foi moldada ao longo da história do cinema. Composta por 28 filmes, debates conduzidos por especialistas e uma oficina gratuita, a programação é organizada pela curadoria de Carla Italiano, Juliana Gusman e Tatiana Mitre. Entre os longas presentes na programação, estão inclusos Branca de Neve e os Sete Anões, A Bruxa e As Feiticeiras de Salém.

Valor : R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) Endereço : Centro Cultural Banco do Brasil — Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico



: Centro Cultural Banco do Brasil — Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico Programação completa

Porão Belas Artes – Monstros Malditos (de 03/04 a 24/04)

Em abril, o Porão Belas Artes, programação especial do Reag Belas Artes dedicada a clássicos do terror, homenageia quatro grandes obras do cinema trash: “Vermes Malditos”, “A Bolha”, “A Mosca” e “O Ataque dos Tomates Assassinos”.

Valor : R$ 25,00 (inclui pipoca)

: R$ 25,00 (inclui pipoca) Endereço : R. da Consolação, 2423 – Consolação

: R. da Consolação, 2423 – Consolação Programação completa

Exposições

40 anos de Ghostbusters (de 04/04 a 05/05)

A Sony Pictures e o MIS celebram os 40 anos da querida franquia Ghostbusters com uma exposição imersiva que inclui espaços interativos, vídeos inéditos, artefatos originais utilizados nos filmes e os personagens que conquistaram várias gerações. Vale lembrar que a exposição chega no mesmo período do lançamento do novo filme da franquia nos cinemas, “Ghostbusters: Apocalipse de Gelo“.

Entrada gratuita

Endereço : Foyer térreo do MIS – Av. Europa, 158

: Foyer térreo do MIS – Av. Europa, 158 Horários: terças a sextas, das 10h às 19h. sábados, das 10h às 20h. domingos e feriados, das 10h às 18h

A tragédia do Holocausto: a vida de Julio Gartner (até 21/04)

A exposição transporta os visitantes para dentro das tragédias do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial. Com uma abordagem sensorial, ela é apresentada através da perspectiva do sobrevivente polonês-brasileiro Julio Gartner, que completaria 100 anos em 2024.

Valores : R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Grátis às terças e para crianças até 7 anos

: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Grátis às terças e para crianças até 7 anos Endereço : MIS – Av. Europa, 158

: MIS – Av. Europa, 158 Horários: terças a sextas, das 10h às 19h. sábados, das 10h às 20h. domingos e feriados, das 10h às 18h

Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira (até 29/04)

Com mais de 150 obras produzidas por mais de 60 artistas negros de diferentes períodos e regiões do país, nos últimos dois séculos no Brasil, a mostra destaca figuras centrais da arte afro-brasileira, incluindo Arthur Timótheo da Costa, Maria Auxiliadora e Rubem Valentim.

Entrada gratuita



Endereço : Centro Cultural Banco do Brasil — Rua Álvares Penteado, 112 — Centro Histórico

: Centro Cultural Banco do Brasil — Rua Álvares Penteado, 112 — Centro Histórico Horários: Todos os dias, exceto às terças-feiras, das 9h às 20h

Música

Alcione 50 anos (14/04 e 15/04)

Alcione comemora cinco décadas de carreira cantando alguns de seus maiores hits, como “A Loba”, “Você Me Vira a Cabeça” e “Vou Festejar”.

Valor : a partir de R$ 180,00

: a partir de R$ 180,00 Endereço : Clube Atlético Juventus – Rua Comendador Roberto Ugolini, 20

: Clube Atlético Juventus – Rua Comendador Roberto Ugolini, 20 Horário: a partir das 20h00