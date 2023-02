‘A Pequena Sereia’: Úrsula e Príncipe Eric surgem em novo teaser

É difícil não se arrepiar com Halle Bailey cantando no teaser de A Pequena Sereia. O live-action teve uma nova prévia divulgada hoje (15), pela Disney. Pela primeira vez, vemos o ator Jonah Hauer-King como Príncipe Eric e Melissa McCarthy como a vilã Úrsula.

A história, que conhecemos no formato animado, segue Ariel, uma sereia que quer conhecer o que há além do oceano. No mundo dos humanos, ela se apaixona pelo príncipe Eric e faz um acordo com uma bruxa, Úrsula, para se tornar humana e viver com seu amado. No entanto, o preço do acordo se mostra muito mais caro do que ela imaginava.

Confira abaixo o teaser de A Pequena Sereia

O elenco conta com Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem, Jacob Tremblay, Awkwafina e Daveed Diggs – os três últimos emprestam suas vozes para personagens do mundo marinho.

Lembrando que teremos músicas inéditas compostas por Lin-Manuel Miranda (Hamilton) e Alan Menken, que trabalhou no filme original e em diversos outros da Disney. Com direção de Rob Marshall (O Retorno de Mary Poppins), a nova versão de A Pequena Sereia estreia nos cinemas em 26 de maio de 2023.