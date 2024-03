7 filmes no streaming que celebram a força feminina

O Dia Internacional da Mulher foi comemorado nesta sexta-feira (08) — e a CLAUDIA segue celebrando na Casa Clã 2024! Para quem pretende ficar no conforto de casa para um merecido descanso, nada melhor do que um filme para nos relembrar da força e potência que as mulheres detém dentro de si.

As histórias femininas no cinema, sejam elas fictícias ou verídicas, vêm ganhando força nas telas, e o que não faltam são ótimas narrativas para se inspirar. Que tal apostar em uma, ou várias, para a sessão de filmes do final de semana?

Estrelas Além do Tempo

Baseado em fatos, Estrelas Além do Tempo, com Taraji P. Henson (A Cor Púrpura, 2023) e Octavia Spencer (Histórias Cruzadas, 2011), mostra a trajetória de três mulheres afro-americanas, que desafiaram os limites impostos pela “realidade feminina” em seus trabalhos na NASA durante a Guerra Fria.

Diante da corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, as mulheres foram o cérebro por trás da projeção do astronauta John Glenn para a órbita terrestre, um momento histórico.

Para além da inspiração feminina, a narrativa também denuncia a profunda cisão entre brancos e negros, obrigando funcionários afrodescendentes a trabalharem em locais separados dos demais. Assim, as três mulheres devem se provar diante das dúvidas patriarcais e machistas vigentes na época.

Disponível na: Disney+

Priscilla

Dirigido por Sofia Coppola, Priscilla chegou ao streaming ainda no começo de março, e conta a história de vida de Priscilla Presley, a jovem esposa do ‘rei do rock’ Elvis Presley, sem o olhar masculino da estrela.

O filme, inspirado no livro Elvis e Eu, denúncia os abusos sofridos por Priscilla durante seu tempo com o cantor, além de sua jornada até o fim de seu casamento, dando ênfase nos pensamentos que a levaram a dar um fim a história de amor e ter o seu próprio recomeço.

O longa é dirigido por Sofia Coppola, uma das promessas femininas dentro do cinema, tendo sido indicado ao People’s Choice Awards na categoria de “Drama do Ano”.

Disponível na: MUBI

Eu, Tonya

Inspirado na vida dramática de Tonya Harding, Eu, Tonya foca na trajetória da patinadora artística, que conseguiu superar sua infância – marcada por turbulências familiares – e emergir como campeã no Reino Unido e segunda colocada no Campeonato Mundial de Patinação.

Contudo, seu sucesso é colocado em risco quando seu marido, Jeff Gilloly, tenta incapacitar uma das concorrentes, quebrando a perna dela durante um treino às vésperas do campeonato nacional de patinação em Detroit.

O longa ainda apresenta entrevistas com as personagens em estilo mockumentary – em tom satírico e irônico – e sugere que a patinadora e seu marido poderiam ser fontes desconfiáveis.

Disponível na: Netflix

Barbie

Alguém disse filme do ano de 2023? Que Barbie ganhou todos os holofotes não é segredo para ninguém, mas o filme dirigido por Greta Gerwig e produzido por Margot Robbie detém uma história de empoderamento feminino e encontros com nós mesmas – sim, tudo isso por trás da boneca de plástico que todos nós conhecemos bem.

No longa, a boneca é obrigada a vir para o mundo humano quando passa a encontrar algumas anomalias em sua vida – desde pés ‘chatos’ até perder a sua habilidade de flutuar até o chão – e conhece Gloria, mãe da jovem garota que costumava brincar com ela.

Disponível no: Max ou para aluguel na Amazon Prime Video

Joy: O Nome do Sucesso

Joy: O Nome do Sucesso, com Jennifer Lawrence, é baseado na história de Joy Mangano, empreendedora e inventora estadunidense – e atual presidente da Ingenious Designs, conhecida por seu trabalho no desenvolvimento do Miracle Mop.

O longa mostra a criatividade de Joy desde a infância, além do desejo de criar e inovar de qualquer jeito possível, em uma jornada complexa que tenta conciliar a vida de uma mãe solteira com a de inventora, e os passos que a levaram a se tornar uma empreendedora de sucesso.

Disponível na: Star+

Enola Holmes

Todos conhecemos a história clássica de Sherlock Holmes, o gênio e investigador privado das histórias de Arthur Conan Doyle. A Netflix, inspirada na série literária de Nancy Springer, se propõe a dar um novo olhar através de Enola Holmes, a jovem irmã que almeja seguir os passos trilhados por Sherlock, mas com suas próprias pernas.

Na narrativa, Enola descobre o mundo pela primeira vez enquanto investiga sua própria mãe e, ao lado do jovem Conde Tewkesbury, tenta desvendar um mistério antes de seu irmão para provar ao mundo o seu valor.

Disponível na: Netflix

Capitã Marvel

E não poderíamos deixar de celebrar Capitã Marvel, que foi o primeiro filme solo de uma heroína feminina na Marvel. Brie Larson dá vida a Carol Danvers, uma ex-agente da Força Aérea norte-americana que, sem memórias de sua vida terrestre, é recrutada pelos Kree para fazer parte de seu exército de elite, impedindo a invasão dos Skrulls.

A heroína volta para a Terra, em uma jornada de redescobrimento, com a ajuda do agente Nick Fury.

Apesar de bastante criticado, o filme vem inspirando as novas gerações, que finalmente se enxergam representadas como heroínas nas telas.

Disponível na: Disney+

Dos super-heróis às bonecas, agora você pode aproveitar um fim de semana repleto de força e sensibilidade feminina junto com a CLAUDIA. Já sabe qual vai assistir primeiro?