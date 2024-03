Quanto custa viajar para as cidades dos filmes do Oscar 2024

O que não faltam são locais deslumbrantes no cinema, não é mesmo? “Vidas Passadas”, por exemplo, tem como pano de fundo as metrópoles de Seoul (Coreia do Sul) e Nova York (Estados Unidos), criando um poético contraste entre a cultura das duas regiões. “Pobres Criaturas”, um dos grandes favoritos desta edição, é ambientado na charmosa Londres. Já o fenômeno “Barbie” se passa na cinematográfica (e icônica, por que não?) Los Angeles. Se assistir aos títulos te dá aquela vontade enorme de planejar as próximas férias, temos aqui uma listinha especial para você: descobrimos quanto custa viajar para as cidades dos filmes indicados ao Oscar 2024.

A seguir, nós listamos alguns dos destinos que aparecem nas produções indicadas à premiação (com os respectivos preços da experiência, gerados pela plataforma KAYAK).

Ah, e não se esqueça: através do booking, é possível encontrar hospedagens a preços incríveis em todos os locais listados.

Quanto custa viajar para Nova York (“Vidas Passadas”, “Maestro”)?

Nova York é, indiscutivelmente, uma das cidades mais cinematográficas do planeta. Neste ano, ela marca o cenário de “Vidas Passadas” e “Maestro”, ambos indicados ao Oscar de Melhor Filme.

De acordo com a ferramenta do KAYAK, as passagens aéreas estão custando, atualmente, cerca de R$4.062.

Segundo o Quanto Custa Viajar, o gasto médio com alimentação em Nova York é de 334,12 reais por dia. Para hospedagem, a média é 886 reais por dia, e, para transporte interno, cerca de 29 reais por dia.

Continua após a publicidade

Lá, recomendamos visitar alguns dos pontos turísticos mais emblemáticos, como a Estátua da Liberdade, Time Square e o Empire State Building — todas essas atrações dão às caras nos longas.

Quanto custa viajar para Londres (“Pobres Criaturas”)?

Com 10 indicações ao Oscar deste ano, “Pobres Criaturas” se passa, majoritariamente, em Londres. Quem quiser se sentir dentro do filme dirigido por Yorgos Lanthimos, visitando alguns dos locais emblemáticos capturados na produção, precisa desembolsar, em média, R$ 4.979 em cada passagem aérea.

Segundo a plataforma Quanto Custa Viajar, os gastos médios para Londres no verão são de 533 reais por dia com hotel, 351 com alimentação e 35,14 para transportes internos.

Quanto custa viajar para Los Angeles (“Barbie”)?

Que tal se jogar na energia urbana e ensolarada de Los Angeles? Ame ou odeie, a cidade é uma das principais referências quando o assunto é sétima arte.

Aliás, não é à toa que “Barbie”, um dos maiores blockbusters da década, se passa na região. Caso queira passear pela terra das celebridades, será necessário desembolsar, em média, R.908 saindo do Brasil.

Continua após a publicidade

Também é importante separar cerca de 445 reais por dia para hotel e 313 para alimentação.

Quanto custa viajar para Boston (“American Fiction”)?

É muito possível que “American Fiction” desperte o seu desejo de conhecer Boston, capital de Massachusetts.

A cidade possui uma história vibrante, além de diversas atrações como parques, jardins, e o porto mais limpo do país, que permite até mesmo mergulhos. As passagens aéreas saindo do Brasil custam, em média, R$4.396.

O gasto médio com hotéis é de 669 reais por dia. Separe também cerca de 319 reais para alimentação (diários) e 25 reais para transportes internos (diário).

Quanto custa viajar para Seoul (“Vidas Passadas”)

Karaokês e bares que funcionam durante o dia inteiro, gastronomia singular e um centro de cultura e história riquíssimo: isso e muito mais você encontra na elétrica Seoul, metrópole capturada em “Vidas Passadas”.

Continua após a publicidade

Para conhecer algumas de suas principais atrações, como o Palácio Gyeongbokgung, o Parque Namsan e os emblemáticos mercados de rua, é necessário desembolsar, de acordo com o KAYAK, cerca de R$7.764 para cada passageiro.

Quanto custa viajar para Grenoble (“Anatomia de uma Queda”)

Você sabia que, além de visitar a cidade do filme, ainda é possível se hospedar na casa de “Anatomia de uma Queda”? Sim, a residência está disponível para aluguel no Airbnb. Contudo, devido ao sucesso da produção, todas as datas estão reservadas até fevereiro de 2026.

Caso seja paciente (ou tenha sorte o suficiente para conseguir a data de algum hóspede desistente), será necessário pagar cerca de R$ 5.812 para viajar até Grenoble, na França.

De lá, basta pegar um carro ou transporte público para se locomover até a comuna de Villarembert (o trajeto dura cerca de 90 minutos), onde está localizado o charmoso chalé.

Quanto custa viajar para Oświęcim (“Zona de Interesse”)

“Zona de Interesse”, filme que retrata a rotina de uma família alemã que mora ao lado de um campo de concentração, foi gravado em Oświęcim (que, inclusive, é a cidade polaca onde se encontra Auschwitz).

Continua após a publicidade

Apesar de guardar uma triste história, visitar este que foi o principal campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial é um convite para nunca esquecermos das atrocidades desta época.

Para chegar a Oświęcim, você precisará desembarcar no Aeroporto Internacional de Katowice (KTW), Polônia, por cerca de R$ 4,772, saindo do Brasil. De lá, o percurso até Oświęcim dura, em média, 1 hora.

Quanto custa viajar para Sierra Nevada (“A Sociedade da Neve”)

Apesar do acidente retratado em “A Sociedade da Neve” ter acontecido no Vale das Lágrimas, local inóspito na Cordilheira dos Andes, o filme precisou ser gravado em Sierra Nevada, Espanha. Segundo o diretor, seria humanamente impossível filmar as cenas na região verdadeira, devido a sua localização remota.

A boa notícia é: viajar para as montanhas de Sierra Nevada é uma experiência muito mais prazerosa e segura do que aquela retratada no longa da Netflix.

Lá, você pode aproveitar uma das principais estações de esqui da Europa e, de quebra, curtir um chocolate quente no fim do dia em uma das deliciosas cabanas da região. A passagem, em média, sai por R$ 5.561.

Continua após a publicidade

O levantamento foi realizado no dia 4 de março de 2024, na base de dados do KAYAK e Quanto Custa Viajar, considerando buscas por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil, para todos os aeroportos citados na lista, e gastos médios diários para viajantes que buscam uma experiência confortável, mas não de luxo. Os preços são uma média e podem variar com o tempo.

Relacionadas Cultura Onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2024