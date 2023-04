7 filmes família para assistir na Páscoa

Feriado à vista é sinônimo de descanso ou um momento para aproveitar a família. Pensando nisso, selecionamos filmes para todas as idades e com uma pitadinha de chocolate (Páscoa, né?). Tem bastante conteúdo atual e alguns clássicos atemporais, como Forrest Gump: O Contador de Histórias, Matilda (que inclusive ganhou uma nova versão) e mais produções que merecem ser vistas ou revisitadas.

Todos estão inclusos nas assinaturas dos respectivos serviços de streaming, ou seja, não é preciso pagar além disso para assisti-los. Entre as opções têm Netflix, Globoplay, Amazon Prime Video e Disney+. Confira abaixo 7 filmes para assistir com toda a família:

As Aventuras de Paddington

Uma história absolutamente adorável de um urso resgatado de uma estação de trem, a Paddington, localizada em Londres, na Inglaterra. Nomeado de Paddington, em homenagem ao lugar onde foi achado, ele passa a viver com uma família humana. Além de cenas engraçadíssimas dele tentando aprender os costumes londrinos, o ursinho também embarca em uma aventura para fugir de taxidermista que quer adicioná-lo à coleção. As Aventuras de Paddington está disponível na Netflix.

Matilda

Um clássico moderno! Baseada no livro de Roald Dahl, Matilda é uma história ótima para qualquer época do ano. Praticamente um filme conforto, a trama segue a vida de uma garotinha com uma enorme gana de aprender. Infelizmente, os pais dela demostram zero interesse pelo conhecimento que ela quer tanto explorar. A vida dela muda quando finalmente passa a frequentar uma escola e conhece uma professora inspiradora. Matilda, o original de 1996, e a versão nova, em formato de musical, estão no catálogo da Netflix.

A Turma da Mônica: Laços

A turma mais famosa do Brasil, diretamente do Bairro do Limoeiro, virou um filme em live-action em 2019 e encantou muita gente – nos fazendo voltar à infância. A trama acompanha Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão partindo em uma aventura atrás de Floquinho, o cachorro de estimação de Cebolinha. Este é o primeiro filme do grupo, que em 2021 ganhou uma sequência intitulada A Turma da Mônica: Lições. Os dois longas estão na Globoplay.

Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar

Do animador japonês Hayao Miyazaki, temos uma história do Studio Ghibli, o mesmo de A Viagem de Chihiro.Partindo, de uma ideia de preservar a natureza, somos apresentados à Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar, uma narrativa sobre o poder dos amigos e de respeitar o meio ambiente. Em Ponyo, uma deusa do mar assume a forma humana e faz amizade com um garoto humano. O filme está disponível na Netflix.

A Fantástica Fábrica de Chocolate

Vamos de mais um clássico? Inspirado no livro de Roald Dahl, o mesmo autor de Matilda, temos outra excelente história infantil que conversa também com adultos. A Fantástica Fábrica de Chocolate tem duas versões, a de 1971 com Gene Wilder, e a de Tim Burton, lançada em 2005, que é mais fiel à obra de Dahl. A produção gira em torno de Charlie Bucket e seu avô, Joe, ambos têm o desejo de conhecer a fábrica de chocolates do misterioso Willy Wonka. Eles participam de uma promoção e ganham um bilhete dourado para conhecer o lugar, mas esse passeio é mais excêntrico do que eles esperavam. A primeira adaptação de A Fantástica Fábrica de Chocolate está na HBO Max e a outra, mais recente, no Prime Video.

Forrest Gump: O Contador de Histórias

Clássico mega premiado estrelado pelo Tom Hanks, que levou o Oscar de melhor ator por sua atuação. Ao todo, a produção levou 7 prêmios da Academia em 1995, incluindo de melhor filme. A história segue Forrest Gump, um homem altruísta, que mostra que o otimismo pode te levar longe. Forrest tem grandes problemas para se relacionar com outras pessoas, um quadro que no filme se assemelha aos sintomas de síndrome de Asperger, mas nada o impede de alcançar seus objetivos. Forrest Gump: O Contador de Histórias é belíssimo e está disponível no streaming do Telecine.

Red: Crescer é uma Fera

Indicado ao Oscar de melhor animação, essa aventura sobre amadurecimento e relações familiares é uma das mais interessantes da parceria Disney/Pixar dos últimos anos. Estreia na direção de um longa da diretora e ilustradora chinesa Domee Shi, Red: Crescer é uma Fera acompanha as descobertas de uma menina de 13 anos que começa a se transformar em um panda vermelho gigante sempre que passar por alguma emoção muito intensa – tristeza, felicidade, vergonha e outras. A animação está no catálogo do Disney+.