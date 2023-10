6 filmes e séries de corrida para se preparar para o GP de São Paulo

Atualizado em 31 out 2023, 14h20 - Publicado em 31 out 2023, 06h30

As luzes vermelhas se apagaram! Começa o Grande Prêmio de Interlagos. No próximo domingo (05), acontece o tão aguardado Grande Prêmio de São Paulo, a corrida de Fórmula 1 mais aguardada pelos brasileiros e sul-americanos, já que o Brasil é o único país que recebe a prova.

A corrida marca a 21ª das 23 etapas disputadas ao longo de 2023 e, por mais que o campeonato já esteja definido, com Max Verstappen e sua Red Bull Racing como piloto e time vencedores, a corrida paulistana promete grandes emoções, sendo uma das mais amadas pelos amantes do esporte.

E não é de hoje que o brasileiro é apaixonado pelo esporte. A prova é que a Netflix já iniciou as gravações de Senna, série original que conta com Gabriel Leone dando vida ao maior piloto brasileiro da história.

Para esquentar os motores e te preparar para o evento, selecionamos 6 filmes e séries que tem tudo a ver com o universo automobilístico. Luva e capacete à postos!

Ford vs Ferrari, 2019, disponível na HBO Max

Matt Damon e Christian Bale dão vida à história de Carroll Shelby e Ken Milles, projetista e piloto dos anos 1960 que, juntos, constroem um carro para a Ford que promete acabar com a hegemonia de Enzo Ferrari na tradicional 24 horas de Le Mans. Baseado em fatos, o drama é para amantes do esporte, sim, mas também para quem gosta de um bom filme, com ótimos roteiro, direção e fotografia.

Meu Amigo Enzo, 2019, disponível no Star+

O golden retriever Enzo conta os altos e baixos dentro e fora das pistas, vivendo uma amizade com seu tutor, o piloto Denny Swift, vivido pelo ator Milo Ventimiglia. O filme é uma adaptação do livro A Arte de Correr na Chuva, de Garth Stein. Prepare o lencinho!

Dirigir Para Viver, 2018, disponível na Netflix

Se você quer cair de cabeça no universo da Fórmula 1, nós te indicamos a série documental Dirigir para Viver, da Netflix. Atualmente com 5 temporadas, o programa acompanha os 20 pilotos do esporte mundo afora. A gente te promete muita emoção e drama!

Senna: O Brasileiro, O Herói, O Campeão

O documentário reúne ícones do automobilismo mundia, como Michael Schumacher, Alain Prost e Emerson Fittipaldi para relembrar a carreira do maior piloto de Fórmula 1 brasileiro, o tricampeão mundial Ayrton Senna, que morreu em um acidente em uma corrida na Itália, em 1994.

Rush – No Limite da Emoção, 2013, disponível no Paramount+

O filme é baseado na rivalidade real entre os pilotos de Fórmula 1 dos anos 1970, James Hunt (Chris Hemsworth) e Niki Lauda (Daniel Brühl). Para quem quer uma boa dose de história, em um ano icônico do campeonato, e também analisar as relações e motivações humanas.

Carros, 2006, disponível no Disney+

Para curtir com as crianças, a pedida é a animação Carros, da Pixar, que conta a história do piloto-carro playboy e vencedor da Copa Pistão, Relâmpago McQueen, que cai de paraquedas em uma pequena cidade na Rota 66, nos Estados Unidos. Uma história especial sobre encontrar as melhores amizades nas diferenças.