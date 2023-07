5 poetisas brasileiras para você conhecer e seguir

Gosta de poesia? Se você aprecia o gênero e está atrás de novos nomes e obras para sua rotina de leitura, confira a lista abaixo. Nela, selecionamos autoras como Ana Martins Marques, responsável pelo livro Risque esta palavra (Companhia das Letras) e Ryane Leão, sucesso nas redes sociais e autora de Tudo nela brilha e queima (Editora Planeta).

Veja mais autoras abaixo:

Liana Ferraz @lianaferraz

A escritora, atriz e pesquisadora Liana Ferraz é responsável pelo livro Sede de me beber inteira, publicado pela editora Planeta. A obra, lançada em 2022, faz reflexões sobre amor próprio e autodescoberta. Nascida em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, Liana também compartilha seus versos e os declama no Instagram, onde acumula milhares de seguidores.

Ana Martins Marques @anamartinsmarquesbh

Poetisa mineira Ana Martins Marques é autora do livro Risque esta palavra, um inventário de experiências afetivas, sobre encontros e desencontros, paixão e luto, lançado em 2021. A obra foi finalista do prêmio Jabuti de 2022, na categoria Poesia. Ana também é responsável pelos títulos A vida submarina, O livro das semelhanças e Da arte das armadilhas, esses publicados e reeditados pela Companhia das Letras.

Ryane Leão @ondejazzmeucoracao

Nascida no Mato Grosso e radicada em São Paulo, a escritora Ryane Leão é autora dos livros Jamais peço desculpas por me derramar: Poemas de temporal e mansidão, de 2019, e Tudo nela brilha e queima, de 2017. Ela também é professora e criadora do Instagram Onde jazz meu coração, com mais de 617 mil seguidores. Sua poesia também já estampou lambe-lambes e prédios na capital paulista.

Marília Garcia @mariliagarcia

Carioca, Marília Garcia é poeta, artista e tradutora. Entre os seus livros, aparecem 20 poemas para o seu walkman, de 2007, e Um teste de resistores, de 2014, ambos da editora 7 Letras. Em 2017, publicou Câmera lenta, pela Companhia das Letras, que foi indicado ao prêmio Jabuti na categoria Poesia, de 2018. Lançou em maio o livro de poemas Expedição: nebulosa, pela Companhia das Letras, que se concentra na figura mitológica da ninfa Eco para se dedicar à investigação de lugares, lembranças e vínculos que estabelecem entre si uma espécie de cartografia afetiva.

Luiza Romão @luiza_romao

Considerado o Livro do Ano de 2022, pelo Prêmio Jabuti, Também guardamos pedras aqui é da poeta, atriz e slammer paulista Luiza Romão. Sua obra, publicada no ano anterior, pela editora Nós, se volta à guerra de Troia para analisar literatura ocidental e violência contra mulher. A autora, nascida em Ribeirão Preto, também escreveu os livros Sangria, de 2017, escrito a partir da perspectiva de um útero, e Coquetel motolove, de 2014, ambos pelo selo Doburro.

