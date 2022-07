Aprenda um truque de Marilyn Monroe para cílios mais cheios

Olhos bem marcados e um belo batom vermelho nunca vão sair de moda, e uma das responsáveis por esse look é Marilyn Monroe. Mesmo tendo falecido há 60 anos, a atriz não deixou de ser uma referência de moda e beleza – e ainda hoje tentamos descobrir mais sobre ela. Nas últimas semanas, aliás, parece que conseguimos: no TikTok, maquiadores de todo o mundo estão usando o truque dela para cílios mais cheios.

Nos últimos meses, o nome da artista voltou ao foco devido ao incidente envolvendo Kim Kardashian, que usou um emblemático vestido no Met Gala 2022 e danificou a peça. Além disso, em breve a Netflix deve lançar em breve o filme Blonde, baseado na vida da atriz. Pelas fotos já divulgadas, é possível ver que o longa recriara muito bem a maquiagem de Marilyn, que exigia uma boca poderosa e um truque para deixar os cílios mais cheios, criado pelo maquiador dela, Allan Snyder.

Snyder era um homem à frente de seu tempo: descobriu a multiutilidade de diversos produtos muito antes da internet. O artista usava vaselina como iluminador, por exemplo. O ‘signature look’ de Marylin Monroe para ressaltar seus olhos sedutores era conseguido com o efeito de traço duplo. O maquiador desenhava uma linha suave esfumaçada nos cílios inferiores e preenchia o espaço com um produto nude – lápis de olho ou corretivo dão conta do recado. Dessa forma, há um destaque no olhar, dando a impressão que os cílios estão mais cheios e os olhos maiores.

Abaixo, você confere alguns tutoriais de como recriar o efeito: