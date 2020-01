16 momentos nada arrumadinhos de Leonardo DiCaprio

Sabemos que Leonardo DiCaprio é muito mais do que apenas um um galã de cinema. Ele tem uma lista respeitável de filmes em que interpreta perfeitamente, personagens inesquecíveis e já foi indicado quatro vezes ao Oscar .

Seus personagens muitas vezes exigem uma mudança de visual mais profunda e ele parece estar sempre disposto a tudo pela caracterizacão, por isso costuma sair daquele estilo engomadinho mais tradicional. De príncipe só a carinha!

No novo filme de Alejandro Iñárritu (vencedor do Oscar de melhor direção por “Birdman”) parece que não será diferente. Em “The Revenant“, ele interpreta Hugh Glass, um explorador que, depois de sofrer um acidente, é traído por seus companheiros de viagem e precisa sobreviver sozinho numa selva. Já deu pra imaginar que o figurino desse longa vai ser bem diferente de como ele apareceu em “O Grande Gatsby”, né?

Confira mais algumas transformações do ator!

1. Quando ele foi um adolescente rebelde

Diário de um adolescente, de Scott Kalvert (1995).

2. E depois, como Romeu, um adolescente (ainda) rebelde e um pouco mais dramático

Romeo + Juliet, de Baz Luhrmann (1996).

3. O pobre Jack não ficava arrumado nem quando era obrigado

Titanic, de James Cameron (1997)

4. Quando ele resolveu morar numa praia e só lavava o cabelo com água salgada

A Praia, de Danny Boyle (2000)

5. Na época em que ele andava por Nova York querendo fazer revolução

Gangues de Nova York, de Martin Scorsese (2002)

Não tinha muito tempo pra tomar banho, né gente?

6. Aquela viagem para a África também não foi nada fácil

Diamante de Sangue, de Edward Zwick (2007)

7. Uma vez ele até tentou ficar arrumadinho por um filme inteiro…

8. Mas quem consegue sair limpinho de um filme do Quentin Tarantino?

Django Livre, de Quentin Tarantino (2013)

9. Quando ele ficou milionário e perdeu a compostura

O Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese (2014)

10. Ele conseguiu até desfazer o penteado de outro milionário arrumadinho: Gatsby!

O Grande Gatsby, de Baz Luhrmann (2013)

11. Mas mesmo com todas essas mudanças na carreira, você imaginaria Leonardo DiCaprio assim?

12. Esta deve ser uma das maiores mudanças físicas da carreira do ator até hoje

13. E em “The Revenant” seu personagem terá muitos momentos dramáticos

14. E violentos…

15. Desta vez, ele estará mais sujinho e bagunçado do que nunca!

Não tem meio termo!

16. Agora é só esperar a versão selvagem de Leo chegar no Brasil

Por enquanto o filme só tem previsão de estreia para os Estados Unidos no mês de dezembro.

Será que ele está confiante de que ganhará o tão sonhado Oscar por seu trabalho como Hugh Glass? Para a gente ele já é campeão!