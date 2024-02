Mocktails: Drinques sem álcool para se refrescar durante onda de calor

Quem disse que quem não bebe álcool não pode curtir um coquetel? Com receitas cada vez mais elaboradas, os mocktails têm ganhado espaço no cardápio de bares e restaurantes. E não só isso, também podem ser feitos com facilidade em casa, sendo opções perfeitas para refrescar os dias de calor.

O Sunrise Fizz, por exemplo, é um drinque que combina sabores cítricos, como laranja e limão, com a personalidade do xarope de romã. O resultado é um drinque equilibrado e refrescante.

Já o Petit Garçon, criação do Beefbar, em São Paulo, é um coquetel de sabores complexos, combinando xarope de amaretto e sumo de limão-siciliano. “Antes, quando eu consumia álcool, eu gostava muito do Amaretto Sour. Hoje em dia, como não bebo, criei esse drinque para continuar saboreando o amaretto sour sem álcool”, explica Ricardo Takahashi, bar manager do @beefbar_saopaulo.

Abaixo você confere receitas de mocktails refrescantes e de variados sabores para superar os dias de calor no verão:

Sunrise Fizz

Ingredientes

150 ml de suco de laranja

75 ml de suco de limão

50 ml de xarope de romã

150 ml de água com gás

Gelo

Modo de preparo

Em um copo alto, coloque o gelo. Adicione o suco de laranja, o suco de limão e o xarope de romã. Misture bem. Complete com água com gás. Decore com uma fatia de laranja e uma rodela de limão.

Verjus

*Receita do bartender Alê D’Agostino, do Guilhotina Bar

Ingredientes

Para o pré-batch

1 quilo de maçã verde

1 quilo de uva verde

10g de ácido cítrico

1kg de açúcar refinado

250ml de suco de limão-taiti

Para o drinque

150ml de pré-batch

300ml de suco de limão siciliano

100g de gelo

Merengue Italiano para finalizar

Modo de preparo

Prepare o pré-batch: Misture todos os ingredientes (a receita rende 3,260L, suficiente para seis drinks). Prepare o drinque: Em uma coqueteleira, adicione todos os ingredientes e o gelo. Bata por aproximadamente dez segundos. Coe em um copo longo e decore com o merengue.

Limonada Tropical

Ingredientes

200 ml de suco de laranja

100 ml de suco de manga

50 ml de suco de limão

150 ml de água com gás

Gelo

Modo de preparo

Em um copo alto, coloque o gelo. Adicione o suco de laranja, o suco de manga e o suco de limão. Misture bem. Complete com água com gás. Decore com uma fatia de laranja e uma fatia de manga.

Petit Garçon (Amaretto Sour)

*Receita cedida pelo Beefbar

Ingredientes

60ml de água mineral natural Acqua Panna

25ml de xarope de amaretto

30ml de sumo de limão-siciliano

20ml de clara de ovo

1 tablete de chocolate para decorar

Modo de preparo

Adicione todos os ingredientes em uma coqueteleira ou shaker e adicione bastante gelo. Bata vigorosamente e coe para um copo com gelo. Finalize a taça com o chocolate. Se espremer a casca de um cítrico em cima do cocktail, você irá cortar automaticamente qualquer aroma indesejado pela clara de ovo.

Cucumber Cooler

Ingredientes

1 pepino

10 folhas de hortelã

50 ml de suco de limão

150 ml de água com gás

Gelo

Modo de preparo

Corte o pepino em rodelas finas. Coloque as rodelas de pepino e as folhas de hortelã em um copo alto. Acrescente o suco de limão e o gelo. Misture bem. Complete com água com gás. Decore com uma rodela de pepino e uma folha de hortelã.

Pistacchio

*Receita do restaurante Donna

Ingredientes

25ml de xarope de pistache

25 ml de limão-siciliano

50 ml de água

Espuma de pistache

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes na coqueteleira com gelo. Coloque no copo baixo com uma pedra de gelo. Finalize com a espuma de pistache no sifão.

Zenzero Amore

Ingredientes

1 limão-siciliano cortado em rodelas

10 folhas de hortelã

1 colher rasa de açúcar (ou 1 sachê de adoçante)

1 colher (chá) com raspas de gengibre

Gelo a gosto

Água com gás para completar

1 ramo de hortelã para decorar

Modo de preparo

Macere o limão no copo longo com 10 folhas de hortelã num copo longo. Acrescente o açúcar, as raspas de gengibre, o gelo e a água. Misture um pouco com uma colher e decore com o ramo de hortelã.

High Park

*Drink da head bartender Márcia Martins, do restaurante Ella Fitz



Ingredientes

50 ml de xaropes de pêssegos

30 ml de suco de limão

75 ml de kombucha de uvas

Uvas brancas e hortelã

Modo de preparo

Bata o xarope de pêssego e o suco de limão na coqueteleira com bastante gelo. Coloque na taça e depois coloque suavemente o kombucha para que fique com duas cores. Finalize com o garnish de uvas brancas e hortelã.

