Saborosa para degustar como prato principal, num brunch, com uma saladinha ou até como acompanhamento, a quiche é uma torta versátil e que permite os mais variados recheios. Essa torta salgada tem origem francesa e é conhecida por sua base de massa crocante e um recheio cremoso à base de ovos, creme de leite e ingredientes variados. A massa neutra permite a combinação de diversos ingredientes, incluindo opções vegetarianas como cogumelos, vegetais e legumes.

A massa mais comumente usada na preparação desse prato é a folhada, que proporciona uma textura leve e crocante. No entanto, também é possível utilizar massa quebrada ou massa podre, dependendo da preferência e disponibilidade dos ingredientes. Outra característica de versatilidade é que a quiche pode ser consumida tanto quente quanto fria, permitindo que seja preparada antecipadamente e servida em diferentes ocasiões.

Confira abaixo 6 receitas de quiches vegetarianas práticas:

Quiche de cogumelos e cebola roxa

Tempo de preparo: 1h30

Rendimento: Serve até 8 pessoas

*Receita cedida por Marina Linberger (Cozinha de Gente Moderna)

Ingredientes

Para a massa

250g de farinha de trigo

colher (café) de sal

125g de manteiga em cubos

1 ovo batido

Para o recheio

3 ovos

200 ml de leite integral

200ml de creme de leite fresco

100 gramas de queijo gouda picado

Pimenta-do-reino a gosto

1 bandeja de cogumelos paris limpos e picados

½ cebola roxa em julienne

Modo de preparo

Prepare a massa: Coloque a farinha e o sal em um bowl. Adicione a manteiga. Com a ponta dos dedos misturas a massa até chegar em textura de farofa. Adicione o ovo batido e misture bem. Leve para gelar por 30 minutos envolto em pano de cera de abelha ou plástico filme. Após esse tempo abra a massa entre plásticos ou diretamente numa forma de 25 a 30 cm de diâmetro. Prepare o recheio: Em um bowl, bata os ovos, adicione o leite e o creme de leite. Com a massa aberta na forma fazer furinhos na massa com um garfo. Colocara o queijo, os cogumelos, a cebola e adicionar o creme base. Deixar 1 dedo da borda da forma pois vai crescer um pouco. Levar ao forno pré aquecido por cerca de 40 minutos a 160 graus e 5 minutos a 180 graus para gratinar no final.

Quiche simples

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 6 a 8 porções

Ingredientes

1 massa folhada pronta

4 ovos

200 ml de creme de leite

100 ml de leite

150 g de queijo ralado (de sua preferência)

200 g de vegetais variados (opcional)

Sal e pimenta a gosto

Noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C. Forre uma forma de quiche ou uma forma redonda de aproximadamente 23 cm de diâmetro com a massa folhada. Pique o fundo da massa com um garfo para evitar que ela forme bolhas durante o cozimento. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos juntamente com o creme de leite e o leite. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada a gosto. Reserve. Se estiver usando vegetais, cozinhe-os previamente até que estejam cozidos, mas não dourados. Escorra bem qualquer excesso de líquido. Espalhe o recheio sobre a massa folhada na forma. Despeje a mistura de ovos e creme por cima do recheio, garantindo que ele fique bem distribuído. Polvilhe o queijo ralado por cima da mistura de ovos. Leve a quiche ao forno pré-aquecido e deixe assar por cerca de 30 a 35 minutos, ou até que esteja dourada e firme no centro. Retire do forno e deixe esfriar por alguns minutos antes de cortar em fatias e servir.

Quiche de queijos e tomates

Tempo de preparo: 1h40

Rendimento: Serve até 6 pessoas

*Receita cedida por Santa Especiaria

Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha de trigo (para a massa)

1 colher (café) de sal (para a massa)

150 gramas de manteiga gelada em cubos (para a massa)

4 ovos

500 mililitros de creme de leite

1/2 colher (café) de pimenta-do-reino

200 gramas de queijo mussarela ralado

100 gramas de queijo provolone ralado

100 gramas de queijo parmesão ralado

100 gramas de queijo branco ralado

1 xícara (chá) de tomate cereja cortados ao meio

1 ramo de tomate cereja para finalizar

Modo de preparo

Prepare a massa Numa tigela misture a farinha com o sal. Junte os cubos de manteiga e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Aos poucos, acrescente 5 colheres (sopa) de água gelada, misturando com as mãos até conseguir modelar a massa numa bola. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por pelo menos 1 hora. Retire a massa da geladeira e disponha sobre a bancada polvilhada com farinha. Abra com um rolo até formar um círculo suficiente para cobrir o fundo e laterais de uma fôrma redonda de fundo removível. Com as pontas dos dedos, pressione delicadamente a massa dentro da fôrma até cobrir todo o fundo e lateral. Leve a fôrma com a massa para a geladeira por 10 minutos enquanto o forno aquece a 200°C. Retire da geladeira e leve ao forno por 30 minutos para pré-assar. Enquanto isso faça o recheio. Prepare o recheio Em uma tigela grande, junte os ovos, o creme de leite e a pimenta. Misture com um fouet até ficar liso e reserve. Retire a massa que está no forno e diminua a temperatura para 180°C. Cubra o fundo da massa pré-assada com os queijos ralados e os tomates cortados e regue com a mistura de creme de leite e ovos. Coloque o tomate em rama no topo do recheio. Volte ao forno para assar por cerca de 40 minutos, ou até dourar e o recheio ficar firme. Retire do forno e sirva em seguida.

Quiche Caprese

Tempo de preparo: 1h30

Rendimento: 6 a 8 porções

*Receita cedida pela Ghee Banqueteria, por chef Paulo Neves

Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 xícara de manteiga

6 ovos

2 unidades de cebola

4 dentes de alho

6 unidades de tomate italiano médios, cortados em gomos

1/2 maço de manjericão pequeno (só as folhas)

3 colheres (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de pignoli (ou pinoli)

1 colher (sopa) de sal

1/2 maço de orégano fresco (só as folhas)

1 colher (café) de pimenta-do-reino

1 1/2 xícara (chá) de creme de leite

12 queijo mussarela de búfala (tipo bolinha)

6 unidades de tomate cereja

Modo de preparo

Em um bowl, misture a manteiga, a farinha, um ovo e uma uma pitada de sal. Mexa até formar uma massa firme, se necessário, coloque 50 ml de água para abrir a massa. Em uma assadeira redonda de fundo falso (25 cm), abra a massa, cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 170 graus por 10 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Em uma assadeira, coloque o tomate italiano em gomos, uma pitada de sal, um fio de azeite, o orégano, a cebola e o alho e leve ao forno por 15 minutos. Retire do forno e reserve. Fatie a mussarela de búfala e reserve 4 inteiras para decorar. Em um bowl, coloque o tomate que foi ao forno, os ovos, o creme de leite, o sal, a pimenta do reino, o manjericão, a mussarela de búfala fatiada e metade do pinoles. Misture. Coloque o recheio sobre a massa pré-assada e retorne ao forno a 170 graus por aproximadamente 30 minutos ou até dourar e firmar a quiche. Retire do forno, espere esfriar e decore com o tomate cereja, a mussarela de búfala inteira, o restante do pinoles e as folhas de manjericão. Sirva quente. Dica do chef: Para pré-aquecer a massa base da quiche, coloque peso no papel alumínio (arroz ou feijão), para não deixar subir a massa.

Quiche de espinafre com farinha de amêndoas

Tempo de preparo: 1h30

Rendimento: Serve até 6 pessoas

*Receita cedida pela chef Izabel Alvares

Ingredientes

Para a massa

1/2 xícara (chá) de farinha de amêndoa

1/4 xícara (chá) de azeite de oliva (acrescente um pouquinho mais se a massa ficar esfarelada)

1 pitada de sal

Para o recheio

1 maço de espinafre lavado

4 unidades de ovo

1/4 xícara (chá) de creme de leite fresco (ou leite vegetal: de castanha, amêndoa, aveia)

1 colher (chá) de fermento químico

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Prepare a massa: Em um bowl, misture todos os ingredientes da massa (farinha de amêndoa, azeite e sal) até formar uma massa. Forre o fundo e as laterais de uma fôrma média de aro removível. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Reserve. Prepare o recheio: Refogue o espinafre com 1 fio de azeite por 2 minutos. Junte aos ovos, ao creme de leite, ao fermento e ao parmesão, misture bem e coloque sobre a massa. Leve ao forno por mais 20 minutos ou até assar completamente (ou faça o teste do palito).

Quiche de brócolis e queijo cheddar

Tempo de preparo: 1h30

Rendimento: Rende de 6 a 8 porções

Ingredientes

1 massa folhada pronta

2 xícaras de brócolis em floretes pequenos

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

1 xícara de queijo cheddar ralado

4 ovos

1 xícara de creme de leite

Sal e pimenta a gosto

Azeite de oliva

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C. Forre uma forma de quiche ou uma forma redonda de aproximadamente 23 cm de diâmetro com a massa folhada. Pique o fundo da massa com um garfo para evitar que ela forme bolhas durante o cozimento. Reserve. Em uma panela com água fervente, cozinhe o brócolis por cerca de 2 a 3 minutos, apenas para pré-cozinhar levemente. Escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça um pouco de azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola picada e o alho e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Espalhe o refogado de cebola e alho sobre a massa folhada na forma. Distribua o brócolis pré-cozido por cima. Em uma tigela, bata os ovos juntamente com o creme de leite. Tempere com sal e pimenta a gosto. Despeje a mistura de ovos e creme por cima do recheio na forma, garantindo que ele fique bem distribuído. Polvilhe o queijo cheddar ralado por cima da mistura de ovos. Leve a quiche ao forno pré-aquecido e deixe assar por cerca de 30 a 35 minutos, ou até que esteja dourada e firme no centro. Retire do forno e deixe esfriar por alguns minutos antes de cortar em fatias e servir.