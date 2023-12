Receitas de drinques para brindar a chegada do novo ano

A festa de Réveillon precisa ter um brinde para ficar completa. Além do tradicional espumante, é possível ir mais a fundo na coquetelaria e elaborar drinques dignos dos melhores bares de São Paulo.

Para te ajudar, trazemos a seguir receitas de coquetéis imperdíveis, do clássico negroni à refrescante caipirinha, para um brinde sofisticado no Ano-Novo. Confira:

Negroni

Para brindar com um coquetel tradicional, o bar Astor sugere o Negroni da casa: encorpado e amargo. A bebida é feita com gim Tanqueray, Campari e vermute tinto. Saiba como fazer:

Ingredientes

• 30ml de gim Tanqueray

• 30ml de Campari

• 30ml de vermute rosso (tinto)

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em um mixing glass, complete com gelo e misture por 10 segundos. Sirva em um copo com gelo. Esprema os óleos essenciais de uma casca de laranja. Decore com guarnição de estrela de casca de laranja.

Caipirinha Alvorada Lá no Morro

Para um brinde bem brasileiro, a sugestão do Pirajá é a Caipirinha alvorada lá no morro, feita com lichia, amora e folhas de manjericão e cachaça. Saiba como fazer:

Ingredientes

• 0,75 ml de cachaça Pirajá

• 35 g ou 6 unidades de amora

• 40 g ou 4 unidades de lichia

• 1 ramo de manjericão

• 0,15 ml de xarope de açúcar

Modo de preparo

Macerar a lichia e a amora com o xarope de açúcar em um copo, depois completar com a cachaça. Finalizar com torre de gelo e decorar com manjericão.

Della Mimosa

No bar e restaurante Abaru, do chef Onildo Rocha, os drinques celebram o bioma da Mata Atlântica com ingredientes nacionais em suas receitas. A indicação da casa para um brinde especial é o Della Mimosa, feito com cachaça, vermute dry, vermute rosso, suco de laranja e espumante. Veja como preparar:

Ingredientes

• 30ml de cachaça branca

• 15 ml de vermouth rosso

• 15ml de vermouth dry/branco

• 40ml de suco de laranja

• Completar com espumante

Modo de preparo

Bata os ingredientes na coqueteleira. Em seguida, faça uma dupla coagem e complete o drinque com espumante.

Cambuci Old Fashioned

Com uma carta de coquetéis que celebram os biomas brasileiros, o SubAstor sugere o Cambuci Old Fashioned, drinque feito de calvados, cordial de cambuci, bitter de laranja e chip de cambuci. Confira:

Ingredientes

• 45 ml de cordial de cambuci

• 25 ml de brandy

• 25 ml de água ardente de pera

• 2 lances de orange bitter

Modo de preparo

O primeiro passo é juntar os três ingredientes: cambuci, açúcar e ácido cítrico. Depois, deixar descansar por 24 horas. Em seguida, esmagar a fruta e extrair o cordial após passar pelo processo de coagem. Para a finalização, usa-se os chips de cambuci desidratado.

Dry Martini

Do balcão do Baretto sai um dos clássicos feitos pelo bartender Walter Bolinha, o Dry Martini. O drinque é servido com um frasco contendo parte da bebida, conservada em uma tigela de gelo para manter a temperatura ideal. Saiba como fazer:

Ingredientes

• 100 ml de gim importado

• 4 gotas de vermute

• 1 azeitona para guarnição

• Casca de limão para guarnição

Modo de preparo

Misture o gim com as gotas de vermute. Depois, apenas 20 ml da mistura são servidos na taça, o restante fica numa jarrinha à parte, que o mantém gelado. Para a finalização, use a azeitona e uma casca de limão na borda da taça.

Door – N °5

O Complexo Vila Anália, composto por cinco restaurantes na Zona Leste de São Paulo, serve um drinque intenso: o Door – N °5. O preparo é feito com vodca, grenadine de romã, Pierre Ferrand dry Curaçao e suco de limão-siciliano. Veja o passo a passo:

Ingredientes

• 60 ml de vodca em maceração em cascas cítricas de laranja-da-baía e limão-siciliano

• 10 ml de licor de laranja cointreau

• 20 ml de grenadine de romã artesanal

• 20 ml de suco de limão-siciliano fresco

Modo de preparo

Adicionar todos os ingredientes na coqueteleira, mais gelo e bater até ficar bem gelado. Coar duplamente para uma taça coupet previamente resfriada. Se quiser uma apresentação profissional, finalize com uma placa de marshmallow com carvão ativado, perfumada com o óleo da casca da laranja-da-baía flambada.

