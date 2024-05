Dia do Café: 7 receitas de drinks com a bebida para brindar

Nada como uma boa xícara de café para levantar os ânimos, não é mesmo? Mas a bebida fica ainda melhor quando colocada em um drink!

Nesta sexta, 24 de maio, celebramos o Dia Nacional do Café, e não existe melhor comemoração do que aproveitando de um jeitinho especial: com drinks com café! Por isso, listamos 7 drinks com café para você explorar a bebida clássica com um toque de álcool.

O Iced Irish Coffee, criação do BEC Bar, em São Paulo, é uma drinque gelado que mistura a força do whisky tipo Jameson com a doçura de Bailey’s, que é combinada de forma certeira com a dose certa de espresso. Este é o drink perfeito para dar uma levantada na festa enquanto mantém os tons adocicados para um dia de calor.

Já o Café Tostado, criação do Mantovani Fine Italian Bar & Cuisine, em São Paulo, é perfeito para quem está começando a apostar na mistura do café com o álcool, tendo leves toques de rum e café espresso, além de ser complementado pela doçura do caramelo salgado líquido – quase como um frappuccino de caramelo. E para finalizar, o drinque ainda é complementado por uma espuma infalível que contém café solúvel e ainda mais caramelo.

Abaixo você confere as receitas de drinks com café que você não pode perder nesta data especial:

Iced Irish Coffee | BEC Bar (@bec_bar)

Ingredientes

50 ml de whisky Jameson

50 ml de Café Espresso

20 ml de Baileys

Raspas de chocolate

Caneca “mule” Inox

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo e bata por 10 segundos. Encha a caneca “mule” com gelo e, em seguida, transfira a mistura da coqueteleira. Por fim, guarneça com raspas de chocolate à vontade.

Strati | Piccini Cucina (@piccinicucina)

Ingredientes

5 gramas de ganache de chocolate

60 mil de licor 43

50 ml de café

60 ml de leite

1 grama de canela em pó

Modo de preparo

Coloque os ingredientes um a um no copo de sua preferência, sem que eles se misturem entre si. Finalize com canela em pó no topo e, depois, misture com um canudo e aproveite.

Café Tostado | Mantovani Fine Italian Bar & Cuisine (@mantovanirestaurante)

Ingredientes

50 ml de café espresso orgânico

50 ml de rum envelhecido

35 ml de caramelo salgado

10 gramas de café solúvel

10 ml de água

Raspas de cumaru

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, bata o café espresso, o rum envelhecido e 25 ml de caramelo salgado. Depois de batido, sirva em uma taça de martini. Em seguida, comece o preparo da espuma batendo o resto dos ingredientes até formar a textura espumosa. Coloque na taça e finalize com raspas de cumaru e flor de sal maçaricadas.

Coffee Martini | Tuy, Cocina (@tuycocina)

Ingredientes

50 ml de vodka

20 ml de licor café cristal

15 ml de xarope de açúcar

1 café espresso

1 bola de sorvete de creme

1 baga de pixurim

Modo de preparo

Encha uma taça coupette ou taça martini com gelo e reserve. Em uma coqueteleira, bata intensamente os ingredientes – exceto o sorvete. Volte a taça e retire o gelo. Após isso, coe a mistura da coqueteleira e sirva na taça. Por fim, sirva uma bola de sorvete e finalize com raspas de pixurim por cima para aromatizar.

Negroni Coffee | Guilhotina Bar (@guilhotinabar)

Ingredientes Pré-batch

333 ml de Gin Kawaii

40 ml de café

333 ml de Vermute Rosso Martini

333 ml de Campari

Ingredientes drink

90 ml de pré-batch

1 unidade de casca de laranja desidratada

Modo de preparo

Comece preparando o pré-batch. Para isso, misture todos os ingredientes, o que deve render em torno de 1,039 litros. Para o preparo do drinque, adicione 90 ml da mistura em um copo baixo com gelo grande e mexa. Decore com casca de laranja desidratada.

Old Executioner | O Carrasco (@ocarrascobar)

Ingredientes

35 ml de Woodford Reserve

15 ml de Amaro Lucano

15 ml de Xerez

5ml de xarope de baunilha

5ml de café espresso

Modo de preparo

Adicione todos os ingredientes, exceto o café, em um copo baixo com um gelo grande. Mexa, adicione o café e guarneça com três grãos de café.

Espresso Martini | Nonna Rosa (@osterianonnarosa)

Ingredientes

50 ml de vodca

50 ml de café expresso

25 ml de xarope de açúcar

Modo de preparo

Bata bem todos os ingredientes em uma coqueteleira cheia de gelo. Faça coagem dupla para uma taça de martini gelada. Decore com grãos de café.

Agora é só comemorar do jeito certo!

