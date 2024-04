Diferentes formas de fazer café: as melhores técnicas e produtos

Forte ou fraco? Cada pessoa gosta do café de sua maneira e uma técnica específica pode te auxiliar a encontrar a medida perfeita para sua bebida. Separamos diferentes cafeteiras e vamos te contar qual diferença elas podem fazer no seu dia a dia. Leia para encontrar o modelo perfeito pra você.

Cafeteira Italiana

A cafeteira italiana é ideal para os amantes de café encorpado. Sem a necessidade de utilizar filtro de papel, você precisa apenas colocar o café, a água e levá-la ao fogo.

De maneira muito rápida e prática, está pronto. Fique de olho para sua bebida não queimar! Compre aqui uma cafeteira italiana muito tradicional:

Café Espresso

Não é mais preciso ir até uma cafeteria para tomar um bom espresso. Você pode fazer um café forte e encorpado na sua casa utilizando novas máquinas. De modelos mais simples e compactos até os mais completos com versão latte, você pode adquirir aqui:

Cafeteira de Prensa Francesa

O produto perfeito para quem não quer gastar filtros de papel e energia elétrica. A Prensa Francesa é uma opção para aqueles que gostam de apreciar o sabor do café, pois o processo de infusão do método preserva os óleos essenciais e o aroma do produto.

Café Coado

Você não deixa de lado o café tradicional brasileiro? Então, o coado precisa estar na lista. Apesar de ser uma bebida corriqueira, há diversas maneiras de elevar e facilitar sua produção.

Para ter um café mais aromático, compre grãos e moa o produto minutos antes de passar o café, assim você preserva a identidade de sabores.

Você também pode utilizar uma chaleira elétrica para ferver a água, escaldar o filtro e fazer a bebida. Em dias mais corridos, a cafeteira elétrica também é uma opção para economizar tempo.