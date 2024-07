É com um misto de força e delicadeza que a chef Olivia Maita comanda a Oli Pizzas, em São Paulo. Por lá, são as mulheres que chefiam o forno de onde saem receitas italianas tradicionais, mas sempre com rum toque de personalidade.

Além dos pães e pizzas elaborados com amor, fermento natural e muita paciência, o restaurante também traz um cardápio de inspirações italianas bem delicadas, a exemplo da flor de abobrinha recheada.

O sabor suave e levemente adocicado dessa receita rende uma entradinha suculenta ao ser recheada com ricota. “É um ingrediente que você precisa saber trabalhar, porque é muito delicado. Depois do recheio, senti falta de um elemento. E assim passei a servir com molho de tomate, que traz uma acidez que a faz crescer na boca e ganhar complexidade. A bottarga em pó na finalização traz um salgadinho delicioso”, detalha ela em entrevista exclusiva à CLAUDIA – leia aqui a reportagem completa.



Abaixo, Olivia ensina o passo a passo dessa receita perfeita para deixar qualquer refeição mais especial. Confira:



Receita de flor de abobrinha recheada

Ingredientes

3 unidades de flor de abobrinha

Para o recheio

4 colheres (sopa) de ricota fresca

Raspas de ½ limão-siciliano

1 colher (sopa) de azeite extravirgem

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para a pastella (massa da fritura)

1 xícara de água

3/4 xícara de farinha de trigo

Para o molho de tomate

2 colheres (sopa) de azeite

1/2 colher (chá) de alho picado

3 tomates picados em cubos pequenos

Folhas de manjericão fresco a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Bottarga em pó para finalizar (opcional)

Modo de preparo

Lave as flores de abobrinha, seque bem e reserve. Prepare o recheio: Em uma tigela, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Faça bolinhos compridos no formato da abobrinha. Recheie o interior de cada flor com essa massa e reserve-as. Prepare a pastella: Em uma tigela funda, misture a farinha com a água até formar uma pasta bem líquida. Passe as flores de abobrinha até estarem bem empanadas. Em uma panela com óleo quente, frite as flores até ficarem douradas. Reserve. Prepare o molho: Em uma panela quente com azeite, refogue o alho e acrescente os tomates. Deixe apurar e tempere com manjericão, sal e pimenta. Reserve. Finalização: Em uma louça comprida, faça uma caminha de molho e posicione as flores de abobrinha enfileiradas. Finalize com a bottarga em pó.

