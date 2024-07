Como fazer pudim de café? Aprenda a receita

Pudim é uma das sobremesas preferidas dos brasileiros – mas o sabor nem sempre precisa ficar no clássico e tradicional. Você sabe como fazer pudim de café? A chef Mariele Horbach, do Grupo Hungry, dono de uma rede de botecos cariocas, ensina o passo a passo. Aprenda a receita!

Receita de pudim de café

Ingredientes

Calda

1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de café solúvel diluído em meia xícara de chá de água quente

Pudim

8 ovos

2 latas ou 790 gramas de leite condensado

2 latas de leite (use a lata do leite condensado para medir)

Meia xícara (chá) ou 45 gramas de chocolate em pó 50%

2 colheres (sopa) ou 20 gramas de café solúvel

Modo de Preparo



Calda

Derreta o açúcar em uma panela em fogo médio, até ficar em ponto de caramelo. Abaixe o fogo e incorpore o café solúvel diluído na água quente. Mexa por mais ou menos 6 minutos ou até dissolver o açúcar. Apague o fogo, transfira esta calda de café para uma forma de furo no meio, de 22 centímetros por 8 centímetros de altura, e reserve.



Pudim de café

No liquidificador, coloque os ovos, o leite condensado, o leite, o chocolate em pó e o café solúvel, batendo por mais ou menos 2 minutos, ou até formar uma mistura homogênea. Transfira a mistura para a forma, onde está a calda de café. Leve ao forno preaquecido, deixando a 140ºC a 150ºC por cerca de 1 hora e 20 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e sirva.

