Receita de arroz vermelho com lascas de pato é perfeita para ocasião especial

Prestes a receber visitas e sem ideias do que servir para uma ocasião especial? Uma receita de arroz de pato, com ingredientes e temperos caprichados, pode ser uma ótima opção para impressionar os convidados.

Quem ensina o passo a passo desse preparo delicioso, feito com arroz vermelho, é a chef Vivi Gonçalves, responsável pela cozinha do Hotel Emiliano São Paulo. Ela ainda dá dicas para substituir alguns itens mais complexos da receita, caso você não tenha algum deles no momento. Segundo a chef, podemos substituir o pato por:

Costela suína assada lentamente e depois desfiada;

Dados de filé mignon salteados, depois é só finalizar com o arroz vermelho;

Ossobuco feito lentamente e depois desfiado;

Cogumelos (shitake, shimeji, eryngui, portobelo), pode ser um mix de cogumelos ou escolher uma variedade; salteados com azeite e um toque de manteiga; uma opção vegetariana.

Abaixo, aprenda o passo a passo:

RECEITA DE ARROZ VERMELHO COM LASCAS DE PATO CONFITADO

Ingredientes

Para confitar o pato:

2 coxas de pato mulard

Azeite e sal grosso a gosto

1 ramo de tomilho fresco

Gordura de pato para confitar

Tempere as coxas do pato com sal, tomilho e reserve em geladeira por 8 horas. Retire o excesso de sal que ficou, disponha as coxas em uma assadeira funda e pequena, cubra com a gordura de pato e azeite. Asse em temperatura no forno preaquecido a 90°C por 10 horas.

Pré-finalização

Cozinhe o arroz vermelho em água fervente sem sal, deixe al dente. Reserve. Desfie o pato em lascas grandes, sem pele e gordura. Reserve.

Montagem do prato

Coloque numa frigideira a cenoura cortada em brunoise, a abobrinha e o azeite. Refoguem bem e acrescente o arroz, as lascas de pato e um pouco de caldo de legumes natural. Deixe cozinhar e finalize com manteiga, ciboulette e sal. Monte em um prato fundo e finalize com raspas de limão-siciliano e azeite.

