Receita de lasanha de frigideira fica pronta em poucos minutos

Chegou o domingo, você pensou em preparar uma lasanha para a família mas está com preguiça de usar o forno? Esta receita de lasanha de frigideira da culinarista Andréa Nakamura é prática, rende 4 porções e fica pronta em poucos minutos – perfeita para ter o mínimo de trabalho possível e curtir a família neste dia tão especial. Anote a receita!

Receita de lasanha de frigideira

Ingredientes

500g de patinho moído

1 dente de alho

1⁄2 cebola pequena

1⁄2 xícara (chá) de azeitonas verdes

600g de molho de tomate

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

1 xícara (chá, 240ml) de água

1 pacote de lasanha

200g de muçarela fatiada

200g de presunto fatiado

Salsinha picada

Modo do Preparo

Na frigideira, coloque o óleo ou azeite e doure a cebola picadinha. Junte o alho amassado e deixe dourar mais um pouco. Acrescente a carne moída e refogue, mexendo sem parar até ficar bem soltinha. Junte o molho de tomate, o sal, o açúcar, a pimenta do reino e as azeitonas picadas. Misture e coloque a água.

Acomode sobre o molho a massa de lasanha em pedaços e o presunto picado, dando uma leve misturada. Tampe a frigideira e deixe em fogo baixo por cerca de 10 minutos.

Retire a tampa e coloque a muçarela fatiada por cima de toda a lasanha. Tampe novamente até o queijo derreter. Apague o fogo e finalize com a salsinha picada. Sirva em seguida.

