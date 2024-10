Dani Rosa e o desafio de transformar receitas clássicas em plant-based

Uma alimentação saborosa, mas que também nutre corpo e alma. Com o objetivo de repensar pratos clássicos do dia a dia em uma versão plant-based, característica marcante de seu trabalho, a chef Dani Rosa marcou presença na Casa Clã MAMA 2024, promovida por CLAUDIA e Veja Saúde.

No evento, especialistas discutiram os impactos e os avanços do tratamento contra o câncer de mama. Nele, a cozinheira foi responsável por todo o menu servido às participantes e palestrantes, do café da manhã, passando pelo almoço até o lanche da tarde.

“Sou fã da CLAUDIA e dos podcasts da Helena Galante. Por isso, oferecer o meu melhor em um evento como esse foi uma grande honra, como um presente para a alma!”, declara a chef. “Foi lindo ter um espaço de destaque para mostrar o meu trabalho e compartilhar anos de estudos de uma comida sem nenhum derivado animal. Tudo isso com foco em saudabilidade em um evento que fala sobre saúde feminina.”

Alimentação que transforma

A jornada de Dani Rosa na culinária vegana começou a partir de pesquisas da chef sobre uma alimentação menos inflamatória e com foco na saúde: “Eu me deparei com artigos e documentários mostrando que a alimentação plant-based era o melhor caminho para a longevidade e alta performance”, revela.

Com isso em mente, começou a testar a teoria em seu próprio corpo e adotou um novo estilo de vida. Com a mudança, passou a fazer uma busca mais intensa para conseguir executar receitas clássicas em versões veganas.

No mundo da alta gastronomia mundial, esse movimento de transformação de cardápios já foi objetivo de grandes chefs, a exemplo de Daniel Humm, que se apresenta como chef suíço de vegetais e é proprietário do aclamado Eleven Madison Park. “Ou o francês tradicional, Alain Passard, que transformou os vegetais em estrelas dos pratos do L’Arpège, em Paris”, cita a cozinheira.

Dani realizou cursos fora do Brasil, mergulhou na literatura sobre o assunto e se formou no curso de plant-based, da Le Cordon Bleu, até abrir seu próprio restaurante, o Ganic Lab, no Rio de Janeiro, em 2020. Depois, passou a atuar como chef especializada em foodservice e eventos da NAVEIA, marca de leite vegetal livre de greenwashing.

“Em todos os momento, percebi como era importante o meu trabalho de reeducar. Gosto de mostrar que é possível as pessoas se alimentarem de forma saudável, gostosa e não ficando presa às dietas”, diz a chef.

Um menu personalizado

Para a edição deste ano da Casa Clã MAMA, Dani prezou por um cardápio com preparos saudáveis e com um visual de encher os olhos. “O exercício foi exatamente esse: trazer uma alimentação saudável e menos inflamatória possível para a pauta sobre o câncer de mama“, comenta a chef.

Para o café da manhã, o menu contou com Golden Milk, pain au chocolat, cinnamon roll, croissant com cream cheese e peito de tofu defumado. O cardápio, servido à vontade, teve ainda pudim de chia com aveia e geleia, matcha latte, pães de fermentação natural para comer com pasta de castanhas com tomate seco e outra com azeitonas. “Tudo feito com produtos naturais à base de plantas com versões saudáveis de itens que já fazem parte da rotina de café da manhã das pessoas”, reforça Dani.

Mais tarde, após alguns talks sobre saúde e bem-estar, a chef serviu deliciosas e fartas opções para o almoço. O cardápio teve um clássico quiche com salada em duas versões sem glúten (massa feita com grão de bico) e ainda proteica. Como recheio: creme de castanhas com tomates confit e manjericão e outra de alho-poró com acelga e ervas. Para acompanhar, cuscuz marroquino com cogumelos-ostra defumados e vinagrete de milho.

Por fim, para adoçar o dia das participantes do evento, uma torta de massa desconstruída feita com açúcar de coco e especiarias. “Espero ter mostrado que a comida vegana bem-feita (e focada em oferecer um alimento nutritivo) também pode ser muito saborosa”, declara a chef.

Sobre a Casa Clã MAMA

A Casa Clã MAMA aconteceu em 04 de outubro deste ano e abordou temas como autocuidado e prevenção. Em uma série de talks, o evento apresentou discussões relevantes sobre saúde e bem-estar feminino, dando espaço para o ponto de vista de pacientes, enfermeiras e especialistas sobre câncer mamário, além de trazer aprendizados sobre maneiras de adotar uma rotina com mais qualidade de vida.

Fique de olho, em breve teremos informações sobre a próxima edição!

