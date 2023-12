Bolo de rolo irresistível com 4 ingredientes

Típico de Pernambuco, o bolo de rolo é uma daquelas iguarias simples, mas deliciosas o bastante para ganhar o coração do país inteiro! Seja no café da manhã ou naquela pausa no meio da tarde, nada como uma degustar a iguaria assim, sem pressa. E para você que quer se aventurar na cozinha, boa notícia: dá para preparar com poucos ingredientes.

Bolo de rolo irresistível

Ingredientes:

2 1/2 xícara (chá) de manteiga;

2 3/4 xícara (chá) de açúcar;

15 ovos;

4 1/4 xícara (chá) de farinha de trigo;

500 gramas de geleia de morango.

Modo de preparo:

Distribua 8 folhas de papel-manteiga sobre a mesa e unte-as com manteiga. Na batedeira, bata a manteiga, o açúcar e os ovos. Misture a farinha de trigo peneirada até obter uma massa lisa e fácil de espalhar.

Preaqueça o forno a 220 ºC. Sobre uma assadeira retangular, maior que as folhas, virada para baixo, coloque uma folha de papel-manteiga e, com uma espátula, espalhe uma camada bem fina de massa.

Asse durante 3 minutos ou até que não grude ao ser tocada. Coloque a massa ainda quente sobre um pano de algodão polvilhado com açúcar.

Continua após a publicidade

Espalhe uma camada fina de geleia sobre a massa e enrole como um rocambole, bem apertado.

Repita o processo até assar 8 massas, rechear ainda quente e enrolar sobre os outros rocamboles até formar um rolo grosso.

Depois de pronto, polvilhe açúcar e corte em fatias finas.