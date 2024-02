5 receitas de lancheiras simples e divertidas da Gabriela Lins

A volta às aulas veio com tudo, e entre garantir que os pequenos não esqueçam de fazer a lição e, ainda pior, levá-la na mochila, também precisamos encontrar receitas de lancheiras simples e divertidas. Toda mãe sabe que isso não é tarefa fácil, seja pelo paladar seletivo dos pequenos ou pela correria de toda manhã, por isso, conversamos com Gabriela Lins, mãe por trás do blog “Diário da Lancheira” (@diariodalancheira), e selecionamos cinco opções para facilitar as suas manhãs.

Lancheira simples com bolinho de amendoim e queijinhos estrelados

Para a primeira opção, Gabriela apresenta uma lancheira repleta de nutrição, composta por um bolinho de amendoim, queijinhos em formato de estrela – para garantir aquela diversão – e uma fruta do dia.

Vamos montar? Para começar a lancheira, a influenciadora recomenda iniciar pelo preparo do bolo.

Passo 1: Fazer o bolinho de amendoim

Ingredientes

1 xícara de amendoim triturado (amendoim torrado, sem casca e sem sal)

1 xícara de farinha de trigo integral

1/2 xícara de açúcar de coco (ou use outra forma de adoçar se preferir)

1/2 xícara de leite

1/4 de xícara de óleo de coco

2 ovos

1 colher de chá de fermento em pó

Modo de preparo

Para começar, misture todos os ingredientes secos em um bowl. Adicione o leite, o óleo e os ovos, misturando até obter uma massa homogênea. Em seguida, acrescente o fermento e misture delicadamente. Asse em forminhas individuais por aproximadamente 20 minutos a 180°C. Pode fazer uma cobertura se preferir, usando leite em pó e um pouquinho de água até formar um creminho, espalhe pelo bolinho e polvilhe amendoim triturado por cima para decorar.

Passo 2: Corte os queijos

Em seguida, Gabriela recomenda o corte de alguns pedaços de queijo em formato de estrela, para dar aquele charme na comida dos pequenos.

Pode ser queijo branco ou muçarela, sempre dando preferência aos menos gordurosos. Isso vai deixar o lanchinho mais divertido e apetitoso! Solte a imaginação e corte o queijo em vários formatos.

Passo 3: Selecione uma fruta

“Agora, para a doçura natural, as uvas sem semente são a escolha perfeita para esta lancheira. Além de saborosas, são práticas e fáceis de comer. Afinal, uma lancheira equilibrada sempre inclui uma deliciosa opção de fruta!”, brinca a influenciadora do Diário da Lancheira.

Você pode usar a opção que estiver mais favorável no dia, mas não deixe de ofertar novas frutas à criança, mesmo que ela ainda não goste.

“Decore com palitinhos, adesivos ou potinhos diferentes. As crianças adoram as embalagens divertidas”, acrescenta.

Lancheira com sanduíche de frango e iogurte

Para a segunda lancheirinha da semana, Gabriela sugere uma composição de sanduíche de frango com creme de ricota e iogurte de frutas.

Passo 1: Monte o sanduíche

Ingredientes

Peito de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de creme de ricota

Sal a gosto

Pão integral (ou o preferido da criançada)

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o frango desfiado com o creme de ricota, ajustando o sal conforme o paladar. Espalhe a mistura generosamente sobre o pão integral e feche o sanduíche. Torne o sanduíche ainda mais especial com uma decoração divertida. Se quiser uma apresentação divertida e rápida, corte em algum formato diferente com um cortador especial, exemplo: estrela, flor, coração.

Também vale fazer rostinhos divertidos!

Olhos: azeitonas pretas ou rodelas de pepino

Nariz: pedacinho de cenoura ou tomate cereja

Boca: tiras de pimentão colorido

Passo 2: Prepare o iogurte

Ingredientes

Iogurte natural

Morangos frescos

Modo de preparo

Amasse alguns morangos e misture-os ao iogurte. Coloque a mistura em um recipiente prático para levar na lancheira. Para garantir que o iogurte chegue fresquinho na lancheira, você pode usar potes térmicos específicos para alimentos refrigerados. Esses potes mantêm a temperatura mais baixa, ajudando a preservar a qualidade do iogurte até a hora do lanche.

Outra opção é utilizar bolsas de gelo em gel, facilmente encontradas em farmácias ou lojas de utilidades. Coloque uma bolsa de gelo ao lado do recipiente de iogurte na lancheira para manter a temperatura mais baixa e garantir segurança ao lanche.

Receita de lancheira simples com panquecas divertidas

Seu pequeno prefere um docinho durante a semana? Então ele vai adorar essas panquecas de aveia e cacau para adoçar o dia na escola.

Passo 1: Prepare as panquecas

Ingredientes

1 xícara de farinha de aveia

2 colheres de sopa de cacau em pó

1 colher de chá de fermento em pó

1 ovo

1 xícara de leite (pode ser leite vegetal)

1 colher de sopa de mel

Pitada de sal

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em uma tigela até obter uma massa homogênea. Coloque a massa em uma bisnaga estilo ketchup para facilitar a criação de formatos divertidos.

Aqueça uma frigideira e faça as panquecas em formatos lúdicos como rostinhos, estrelas, ou qualquer um que a imaginação permitir.

Desenhe rostinhos, formas ou personagens com canetas de tinta alimentícia, transformando o lanche em uma experiência visualmente encantadora.

Passo 2: Corte o queijo

Modo de preparo

Adicione uma porção de queijo em cubos para uma dose de proteína e sabor. Se preferir, experimente ovinhos de codorna, iogurte ou até mesmo pasta de amendoim para variar e agradar a todos os gostos.

Passo 3: Selecione a fruta do dia

Complete a lancheira com uma opção de fruta fresca. Pode ser morangos, uvas, maçã em fatias ou a fruta preferida dos pequenos.

Pizza e fruta divertida

Essa promete conquistar o coração do seu filho, afinal, quem não gostaria de receber uma pizza no lanchinho?

Passo 1: Prepare a pizza

Ingredientes

Fatias de pão de forma

Molho de tomate

Queijo ralado

Tomate em rodelas

Orégano

Ingredientes extras a gosto (frango, cogumelos, etc.)

Modo de preparo

Espalhe o molho de tomate sobre cada círculo de pão de forma. Adicione o queijo ralado e os ingredientes extras de sua escolha. Termine com rodelas de tomate e uma pitada de orégano. Leve para assar até o queijo derreter e o pão ficar crocante.

Passo 2: Selecione a fruta

Adicione uma porção de frutas frescas de maneira criativa utilizando palitinhos com formas especiais. Esse toque divertido torna a experiência ainda mais prazerosa para os pequenos.

Passo 3: Chá Gelado para refrescar!

Não podemos esquecer da hidratação! Além da garrafinha de água, surpreenda os pequenos com um chá gelado. Hortelã, capim-cidreira ou camomila são ótimas opções, refrescantes e saudáveis.

Dica: Prepare o chá, deixe esfriar e leve para a geladeira para garantir uma bebida geladinha na lancheira

Waffles de banana e ovinhos de codorna

E para encerrar a semana, os pequenos vão se encantar por esses waffles de banana!

Passo 1: Prepare os waffles de banana

Ingredientes

1 ovo

1 banana madura

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

Canela a gosto

Modo de preparo

Amasse a banana até obter um purê. Adicione o ovo, a aveia e a canela. Misture bem. Despeje a massa na máquina de waffles ou faça na frigideira, formando uma panqueca. Asse até que fiquem dourados e firmes.

Passo 2: Coloque uma calda

Ingredientes

Leite em pó

Água (quantidade suficiente para formar um creminho)

Modo de preparo

Misture o leite em pó com água até obter uma consistência de calda. Despeje sobre o waffle. Adicione coco ralado sem açúcar para decorar e dar um sabor a mais.

Passo 3: Envie alguns ovos de codorna

Modo de preparo

Cozinhe os ovos de codorna. Deixe esfriar completamente antes de descascar. Coloque em um potinho com boa vedação. Leve-os na lancheira com um pacotinho de gelo ou uma bolsa térmica para garantir a temperatura adequada.

Passo 4: Selecione a fruta do dia

Adicione uma explosão de vitamina C com uma laranja bem suculenta. Descasque e separe os gomos para facilitar o consumo.

Agora sim, você está preparada para inovar nas lancheiras dos pequenos!